Mía Rubín afirma que las críticas hacia Lucerito Mijares le rompieron el corazón: "saben que la pueden lastimar mucho"

Mia Rubín, hija del célebre cantante Erik Rubín y la reconocida conductora Andrea Legarreta, ha decidido seguir los pasos de su padre lanzándose al mundo de la música como una prometedora cantante. Con su nuevo EP titulado "Nunca más" y su sencillo debut "Diablo", Mia demuestra que tiene el talento y la determinación para hacerse un nombre propio en la industria musical, pero no se olvida de Lucerito Mijares, con quien ha forjado una sólida amistad y no dudó en defenderla de las críticas hechas hacia su físico.

Sigue leyendo:

Lucerito Mijares es ovacionada en “El mago”, obra en la que demuestra que ya superó a sus padres

Mía Rubín causa revuelo con su estilo en blanco, negro y rojo, mientras promociona “Diablo”, su canción debut

En una entrevista exclusiva con Infobae México, Mia habló sobre su nueva música, pero también abordó temas más delicados, como el acoso mediático que han sufrido jóvenes figuras públicas, incluida ella misma y su "comadre" Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares. Este tema salió a relucir debido a los comentarios despectivos realizados por Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y "El Estaca" en su programa de televisión, donde se burlaron de su apariencia física, llegando a comprarla con un hombre.

Duarante la entrevista para dicho medio, Mia se mostró profundamente afectada por estas declaraciones y cuestionó el por qué algunos adultos con mucho alcance mediático usan sus plataformas para criticar la apariencia física de jóvenes menores de edad. "Que adultos estén hablando así del físico de una niña, que uno no le ha hecho nada y dos que saben que la pueden lastimar mucho", expresó Mia. "Es una persona que quiero mucho, y ver cómo la afectan de esta manera me destrozó el corazón", sentenció durante la entrevista.

Pero además de expresar su solidaridad con su "comadre", Mia también compartió su propia experiencia con las críticas y el acoso en redes sociales, especialmente durante su participación en el reality de Televisa "Juego de Voces". Durante la entrevista explicó que al inicio de las transmisiones enfrentó una avalancha de comentarios negativos y ataques personales, lo que la llevó a cuestionarse qué había hecho para merecer tal hostilidad.

Siempre he recibido comentarios de este tipo, pero al estar en un programa con tanta visibilidad, se intensificaron. Al principio, es triste ver tanto odio sin razón. Pero, como artista, uno debe acostumbrarse a estar expuesto y a ser juzgado. No creo que sea correcto, pero es algo que ocurre. A medida que la gente me fue conociendo, la situación mejoró, señaló Mia.