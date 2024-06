Mía Rubín causa revuelo con su estilo en blanco, negro y rojo, mientras promociona “Diablo”, su canción debut

Tras participar en el programa “Juego de Voces”, Mía Rubín está cosechando los éxitos de su esfuerzo, siendo una estrella en ascenso. Se ganó el cariño del público, al que conquistó con su talento, belleza y estilo. Para seguir forjando su carrera como cantante, la joven, de 19 años de edad, está promocionando su “Diablo”, su canción debut.

Mientras comparte su música, la hija de Eric Rubín y Andrea Legarreta también causa revuelo con su estilo, ya que se está convirtiendo en una referente de la moda debido a que su estilo es juvenil, elegante y seductor. Al hablar de su carrera artística, la famosa del momento se impuso con sus looks en tres colores infalibles: blanco, negro y rojo, mismos que se aprecian en sus videos musicales, como si fueran la insignia de su personalidad en esta etapa de su vida.

La cantante está forjando su carrera, siguiendo los pasos de su papá, Eric Rubín. Foto: Instagram Mía Rubín.

De qué trata “Diablo”, canción de Mía Rubín

Al igual que su padre, Mía Rubín siempre tuvo claro que se dedicaría a la música, al grado de que no tenía un plan b, reveló en entrevista para Estilo DF. “Desde pequeña empecé con clases de canto, me preparé, pero cuando hice (la obra de teatro) ‘Annie’, a los 10 u 11 años, supe en definitiva que esta iba a ser mi carrera y algún día iba a sacar mi música”, compartió la cantante.

Llena de inspiración y siendo perseverante, la exparticipante de “Juego de Voces” empezó a trabajar en su música y finalmente debutó con la canción “Diablo”, canción que lanzó el pasado 26 de enero. Está disponible en diversas plataformas, incluida YouTube mediante la cual se explica su significado.

“Diablo es un tema inspirado en un libro titulado ‘Satán: Una autobiografía de nuestro más grande oponente, el ego’”, se lee en la descripción del video en YouTube. También se precisa que la canción “es la punta de lanza de la cantante y compositora”, ya que Mía Rubín “hace una propuesta fresca en la que se funciona la música tradicional, como el bolero. La música está literalmente viva al ser interpretada por grandes músicos. Con una fusión de trap, programación con máquinas que reflejan el sonido de hoy”.

Blanco, negro y rojo, los colores de Mía Rubín

Como muchos artistas, la cantante plasma su estilo en la moda y eso sucede con la etapa que vive actualmente. “Diablo” dice mucho por sí sólo, así que la hija de Eric Rubín y Andrea Legarreta partió de eso para crear toda una propuesta de moda en blanco, negro y rojo. Incluso son los colores de los looks usó para ser la portada de Estilo DF.

Mía Rubín plasma su estilo musical incluso en la moda. Fotos: Instagram Estilo DF.

Mía Rubín posó con total looks en blanco, negro y rojo, colores que, además, destacan su belleza y sacan a relucir su lado más seductor. De hecho, la cantante confesó que “Diablo” marcó un antes y un después porque al escribirla se dio cuenta de que era su canción para debutar como artista. “Es como mi bebé, fue mi primera canción como coautora, me transformó de una manera mágica. Esa canción me inspiró para decir ‘estoy lista’”.

Al ser una estrella en ascenso, la joven está promocionando su música. Foto: Instagram Mía Rubín.

Tras este lanzamiento, la famosa estuvo trabajando en sus siguientes sencillos: “Reina de espadas” y “Nunca más”, que también están disponibles en YouTube y otras plataformas. De nuevo, la moda jugó un rol clave, destacando la presencia del blanco, negro y, especialmente, el color rojo.