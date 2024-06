Leonardo de Lozanne asegura que la terapia salvó su matrimonio con Sandra Echeverría

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne retomaron su relación a casi un año de haber dado por terminado su matrimonio, el cantante admitió que la terapia individual y de pareja es lo que les ayudó seguir juntos y darse cuenta del gran amor que existe entre ellos. Ahora, a casi 10 años de haber llegado al altar, no descartan renovar sus votos y confirmar así la unión que existe entre ellos.

Leo de Lozanne admite que la terapia ayudó en su matrimonio

El vocalista de Fobia aseguró que tomarse un tiempo en su relación les ayudó a sanar y darse cuenta que en realidad deseaban estar juntos, aunque indicó que durante este tiempo tanto él como la actriz Sandra Echeverría tomaron terapia en lo individual y como pareja lo que ayudó a salvar su matrimonio.

“Hemos hecho de todo y creo que todo ayuda. Yo lo súper recomiendo, cuando las cosas no están caminando, darse un break, claro, planeado, no a lo loco. Es como cuando viajas, que ves las cosas de afuera, desde otra perspectiva, ves el bosque, no el árbol (…) Yo también ya vi que ella es la mujer de mi vida, eso es un milagro, porque muchas veces no se da al mimo tiempo porque te desentronizas y fue muy armonioso todo”, dijo el también conductor en entrevista para “Ventaneando”

Sandra Echeverría también habló de su reconciliación en el matutino “Hoy” y se dijo contenta por darse una nueva oportunidad con Lozanne: “Yo creo que cuando hay amor se tiene que luchar por eso, y se tiene que luchar porque realmente el amor que tenemos es hermoso, porque tenemos una familia hermosa, por nuestro hijo y por todo lo que hay. Estamos disfrutando más que nunca y contenta con todo lo que está sucediendo”.

Sandra Echeverría y Leonardo Lozanne anunciaron su reconciliación tras casi un año separados. Foto: IG @sandraecheverriaoficial

No es la primera separación de Lozanne y Echeverría

En 2022 la pareja ya había anunciado el fin de su relación y lo retomaron en julio de 2023, en ese momento Echeverría también mencionó que había tomado terapia para poder enfrentar el golpe de su separación. Sin embargo, en agosto de ese mismo año anunciaron que su reconciliación falló y habrían decidido separarse una vez más luego de casi 11 años juntos y un hijo en común.

Sobre lo que influyó en su separación, Echeverría admitió en entrevista para “El rincón de los errores” que había sido una persona controladora: “De repente manipular, o sea, me ha tocado convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía, y me he dado cuenta que la única forma de que actúen es presionando. Estoy tratando de empezar a soltar porque lo que también no está padre estar viviendo, forzando algo o presionando a alguien”.