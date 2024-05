Verónica Toussaint: Sandra Echeverría recuerda con amor a la conductora y revela que fue su cupido con Leonardo de Lozanne

La industria del entretenimiento sigue de luto por el fallecimiento de la actriz y comediante Verónica Toussaint, quien perdió la vida el pasado 16 de mayo debido al cáncer de mama que le diagnosticaron en 2021. Diversas personalidades del medio le dedican mensajes de amor, lamentando su deceso, como es el caso de la actriz y cantante Sandra Echeverría.

La protagonista del remake de la telenovela “La usurpadora” reveló que la presentadora de televisión también fue su cupido por un motivo muy especial: le presentó al cantante y conductor Leonardo de Lozanne, con quien está casada desde 2014 y comparte un hijo, Andrés de Lozanne.

Vía Instagram, Sandra Echeverría dio a conocer que Verónica Toussaint fue quien le presentó Leonardo de Lozanne. Fotos: capturas de pantalla Instagram Leonardo de Lozanne.

Verónica Toussaint, la cupido de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría primeramente reaccionó a una publicación que su esposo hizo vía Instagram en memoria de Verónica Toussaint, ya que se lee lo siguiente: “Voy a extrañar muchísimo a mi querida amiga Vero. Desde el primer día de conocerla, cuando trabajamos juntos, hasta el último día que la vi siempre me regaló lo mejor de ella misma. Fue de las mejores amigas que me ha dado la vida y siempre la voy a llevar conmigo. Además, me hacía reír como nadie. Y así la voy a recordar siempre, riendo con su hermosa sonrisa”.

Al leer esto, la actriz, de 39 años de edad, comentó “¡y nos presentó! Fue nuestro cupido”, de modo que diversas personas expusieron que la fallecida actriz “cumplió su misión con ustedes” y, por lo mismo, les pidieron a la pareja que la honren “luchando por ese amor tan bonito que tienen”.

Sandra Echeverría y Verónica Toussaint eran amigas. Foto: captura de pantalla Instagram Sandra Echeverría.

Posteriormente, Sandra Echeverría acudió a su cuenta de Instagram y le dedicó un mensaje a Verónica Toussaint, a quien consideraba una amiga. “No estaba lista para que te fueras ni para dejarte ir. Y este vacío hace que mi panza y todo mi cuerpo lo resienta. Duele el corazón”.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne retoman su relación

El deceso de la actriz sucedió luego de que Leonardo de Lozanne reveló que él y Sandra Echeverría le dieron otra oportunidad a su amor, tras estar separados siete meses. Abordó el tema en entrevista con Jorge van Rankin (a) “Burro” Van Rankin, quien es su amigo y con quien colaboró varios años en “Miembros al aire”, programa en el que igual coincidió con su esposa antes de que empezaran a salir en 2009.