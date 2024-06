¿No es Peso Pluma? La foto del cantante con nuevo look sería en realidad de hecha con IA y estas son las pruebas

El nuevo look de Peso Pluma causó revuelo en redes sociales, pues sus fans no podían creer que el cantante dejara su popular look estilo mullet para optar por un corte más reservado y formal. Pero al parecer nadie se esperaba que esta foto se tratara en realidad de una imagen hecha con Inteligencia Artificial.

Así como lo lees, el nuevo look del cantante con perfil de modelo sería en realidad falso, y sería nada más y nada menos que una foto hecha completamente con la última tecnología. Incluso a otras famosas personalidades ya le han puesto este perfil para lucir más jóvenes, guapos o con otro estilo.

El nuevo look del cantante con perfil de modelo sería en realidad falso | Foto: X @plumasfans

Foto que muestra el nuevo look de Peso Pluma sería hecha con IA

Todos creímos que era una foto real, pero la Inteligencia Artificial nos engañó una vez más. Sin embargo, aprovechando la foto que se hizo muy viral, algo que sí es real es que el intérprete se cortó su cabello, aún no sabemos con qué estilo pero él mismo compartió una historia en su cuenta de Instagram donde muestra cabello en el suelo después de un recorte.

La Inteligencia Artificial fue tan poderosa que nos hizo creer que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante de corridos tumbados se había deshecho de su imagen rebelde que mezclaba un poco de urbanismo y rap para cambiarla por la formalidad, pero una vez más confirmamos que si algo destaca en el cantante es su imagen y ya estamos ansiosos por conocer su nuevo estilo.

El intérprete sí se cortó su cabello, pero aún no sabemos con qué estilo | Foto: Instagram @pesopluma

Peso Pluma revela que su mullet fue un corte mal hecho de su estilista

El famoso dejó en shock a sus fans cuando señaló que su corte de cabello estilo mullet en realidad había sido a causa de un error. En entrevista con el presentador Jimmy Fallon dijo que él había pedido su corte de otra forma, y cuando al final le mostraron cómo se veía terminado, le gustó a pesar de que el estilista le dijo que había quedado mal.

"De hecho pasó por error. Una vez me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video a principios de mi carrera. El peluquero simplemente estaba haciéndolo mal, y cuando me miré en el espejo no me pareció tan mal, así que me dejé así el corte", explicó.

El corte de cabello de Peso Pluma se volvió parte de su sello, incluso muchos hombres y también mujeres comenzaron a replicarlo y se hizo un corte bastante famoso en las peluquerías de México y Estados Unido. A hora los fans lloran que haya terminado con este original pelo.