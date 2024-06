Tras cambio de look, Peso Pluma revela que su mullet fue un corte mal hecho de su estilista: "fue un error"

Peso Pluma dejó en shock a sus fans cuando apareció con un nuevo pelo, y aunque esto era algo que lo distinguía se despidió de su anterior look y le dio la bienvenida a una nueva faceta. Y aunque parecía que el cantante de corridos estaba muy a gusto con su corte, señaló que en realidad lo llevaba así a causa de un error.

Algo que sin duda caracterizaba el estilo de Hassan Emilio Kabande Laija era su corte de cabello y aunque todos pensábamos que ese momento nunca llegaría, nos equivocamos. El cantante le dijo adiós a su atrevido corte mullet y lo cambió por un estilo más conservador que deja al descubierto su rostro y que incluso resalta sus facciones y lo hacen lucir más atractivo, según afirman en redes sociales.

Foto: Instagram @pesopluma

Peso Pluma habla de su icónico corte de cabello: "fue un error"

Hace unos días, el intérprete de "Ella baila sola" reveló en entrevista con Jimmy Fallon, que su corte de cabello en ese estilo, en realidad se trató de un error. Según lo dicho por famoso el estilista que le estaba cortando el cabello se equivocó y se lo dijo, pero él no creyó que estuviera mal hecho, así que se lo dejó por los próximos años.

"De hecho pasó por error. Una vez me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video a principios de mi carrera. El peluquero simplemente estaba haciéndolo mal, y cuando me miré en el espejo no me pareció tan mal, así que me dejé así el corte y le gustó a muchas personas", explicó.

Foto: Instagram @pesopluma

Para ese momento, Peso Pluma ya había dado señales de querer transformar su look y no pasó mucho tiempo para que eso ocurriera. La estrella de corridos tumbados confesó en ese momento que sabía el impacto que había generado en muchos jóvenes su corte, pues muchos lo replicaron, sin embargo, él ya no se sentía a gusto con ese estilo, "no lo quiero más", dijo.

Peso Pluma presume su nuevo corte de cabello

La imagen del cantante mexicano con su nuevo estilo comenzó a difundirse en redes sociales, sin embargo, Peso Pluma no había confirmado que se tratara de una foto real, hasta que rompió con rumores y él mismo presumió su nuevo estilo. Y aunque todavía no se ha dejado ver por completo, ya es un hecho que tiene nueva imagen.

La expectativa ha crecido en los fans del artista, pues todavía no hay una nueva fotografía de su nuevo estilo y todos ya están ansiosos de verlo. Este look sería su nueva imagen para iniciar su gira "Éxodo" después de un 2023 muy exitoso y además lanzará nueva música.