Elizabeth Álvarez revela el secreto de su belleza, habla sobre los "arreglitos" que se ha realizado

La famosa actriz de teatro y televisión, Elizabeth Álvarez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con distintos medios de comunicación en la que habló de los "arreglitos" que se ha realizado a sus 46 años de edad.

A lo largo de su carrera la protagonista de telenovelas como "Fuego en la sangre", "La fea más bella" y "Corazón indomable" se ha consolidado como una de las actrices más bellas y talentosas en nuestro país, por lo que sus recientes declaraciones hicieron bastante ruido entre sus seguidores en la industria.

Sigue leyendo:

Elizabeth Álvarez aclara si espera otro hijo con Jorge Salinas: “Estoy muy feliz y contenta”

En una plática con distintos medios, compartida en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, la actriz, Elizabeth Álvarez fue cuestionada sobre la manera en la que mantiene su belleza a sus 46 años de edad. Fue en ese momento donde la conductora se sinceró frente a todos para explicar los procedimientos a los que se ha sometido.

Sin guardarse nada la estrella de las telenovelas explicó que sí se ha realizado algunos tratamientos estéticos, pero siempre respetando su fisionomía. Aseguró que los resultados han sido buenos, pues de lo contrario los medios de comunicación y sus fans ya los habrían notado.

"Me he hecho cosas, pero no invasivo. Ya se hubieran dado cuenta", contó.