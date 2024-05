Elizabeth Álvarez aclara si espera otro hijo con Jorge Salinas: “Estoy muy feliz y contenta”

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas forman una de las parejas favoritas de la farándula, por ello, los rumores de que la actriz podría estar embarazada desataron gran alboroto en redes sociales entre sus fans ante el escándalo que generó la noticia, la actriz no dudó en aclarar si está esperando a su tercer hijo con el actor con un contundente mensaje.

Elizabeth Álvarez aclara si está embarazada

En un encuentro con los medios retomado por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, la actriz fue cuestionada al respeto y puntualizó en la importancia de no opinar sobre el físico de otras personas. Además, se dijo feliz y plena como está actualmente, por lo que no planea junto a su esposo, Jorge Salinas, tener un hijo más.

“No sé por qué nos estamos enfocando tanto en criticar y opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz a mi edad, 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, con como estoy porque esto que ven es como estoy”, dijo la actriz al responder que no planean tener otro hijo: “Estamos muy felices y contentos, tengo 46 años sería una irresponsabilidad en estos momentos de mi vida, no lo estamos ni buscando ni planeando”.

El rumor de que Elizabeth Álvarez podría estar embarazada surgió por el video que compartieron hace tan sólo unos días en sus redes sociales, pues en éste la actriz luce un ajustado vestido amarillo que, señalaron algunos intentas, muestra su “pancita” revelando un supuesto embarazo.

La imagen con la que Elizabeth Álvarez desató rumores de un embarazo. Foto: IG @cuquitaoficial_

Hijos de Jorge Salinas

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se casaron en 2011 y producto de su matrimonio nacieron sus hijos Máxima y León; sin embargo, el actor ha sido blanco de controversia por los hijos que tuvo antes de llegar al altar con actriz de telenovelas. Gabriela Cataño es la primogénita del histrión, su madre es la actriz y presentadora Adriana Cataño con quien él tuvo una relación por tres años en 1992.

El actor estuvo casado por 12 años con la modelo peruana Fátima Boggio, durante este tiempo recibieron a los gemelos Jorge y Santiago, con quienes Salinas tiene buena relación. Algo que no ocurrió con Valentina, la hija que tuvo con la actriz Andrea Noli en 2006, esto pese a los intentos de la joven por acercarse a su padre quien la negó durante varios años.