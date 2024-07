Piñatas de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ¿motivo de demanda? Esto pasaría con una piñatería mexicana

Tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal poseen talento, dinero y exposición a nivel global. Como si eso no fuera suficiente, la pareja del momento también tiene sus propias piñatas que surgieron del ingenio de una familia de emprendedores que es propietaria de la Piñatería Ramírez que ha elaborado figuras de otras celebridades y por eso siempre causa sensación en México e incluso el extranjero. Sin embargo, hay una duda en torno a las piñatas de los polémicos famosos: ¿podrían ser motivo de una demanda?

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, la familia enfocada en hacer piñatas habló de las famosas piñatas inspiradas en los cantantes de regional mexicano, ya que el presentador y periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que “se han vendido como pan caliente”.

El noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado tanta polémica que hasta tienen sus propias piñatas. Foto: Instagram Piñatería Ramírez.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal van a demandar a una piñatería?

“Las que más hicieron revuelo fueron las mujeres”, expuso uno de los artesanos detrás de las piñatas al hablar de las críticas que reciben los famosos, especialmente la hija de Pepe Aguilar. “La piñata aproximadamente mide 1.50 metros de altura, va a proporción del cuerpo”, agregó el piñatero. Aunque las figuras se asemejan a Ángela Aguilar, de 20 años de edad, y Christian Nodal, de 25 años, el artesano indicó que no pueden ser totalmente iguales a los cantantes porque eso les ayuda a evitar pleitos legales.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, pero también (hay que) tratar de no llamarle como el artista, (aunque) obviamente la gente lo va a relacionar”, explicó el piñatero. Además, admitió que en el pasado han tenido problemas legales y por eso han aprendido a tener precaución. “Nunca no has tocado que sea formal una demanda, simplemente han tratado de amenazar, pero, al final de cuentas, no se llega a nada porque sería un proceso largo”.

Cuánto cuestan las piñatas de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Por los detalles, la elaboración de cada piñata requiere tres días y su peso es entre los tres y cinco kilos. Esto hace que el costo incremente, así como la demanda. En este caso, las figuras de Ángela Aguilar y Christian Nodal han captado tanto la atención, que la producción fue alta. Según el programa televisivo, estas piñatas pueden costar hasta los 1,500 pesos, lo que es un precio considerable.