En redes se van contra Ángela Aguilar y crean el trend panty espuma; sus fans la defienden: “Ya quisieran tener su cuerpo”

2024 ha sido un año importante para Ángela Aguilar porque está creciendo como artista y hasta recibió el galardón Dinastía Musical de Billboard. Sin embargo, la cantante no se mantiene como tendencia en las redes sociales por esto, sino porque es la actual pareja de Christian Nodal. El noviazgo le ha válido numerosas críticas y memes y ahora hasta surgió el trend panty espuma que está inspirado en ella, razón por la que su fans salieron a su defensa.

Trend panty espuma, una crítica para Ángela Aguilar

El trend se hizo popular en redes sociales, sobre todo en TikTok y Twitter, red ahora llamada X, porque hay diversos videos. Consiste en usar esponjas en las caderas para aumentar el volumen de la silueta, ya que numerosos usuarios aseguran que es lo que la famosa hace para lucir un cuerpo curvilíneo cuando está en el escenario.

De nuevo, la cantante estadounidense es blanco de críticas. Foto: Instagram Ángela Aguilar.

Por qué surgió el trend panty espuma

En el perfil de TikTok @dlce90 hay clips al respecto que tienen millones de vistas; uno de los videos más virales tiene 32 millones de visualizaciones y en él aparecen dos chicas que están personificadas como Ángela Aguilar, de 20 años de edad, y Christian Nodal, de 25 años. Las mujeres recrean una de las escenas más polémicas de la pareja de cantantes de regional mexicano: cuando en pleno concierto presumieron su amor y se dieron su primer beso en público.

En redes sociales surgió el Trend panty espuma, una crítica para Ángela Aguilar. Foto: captura de video TikTok @dlce90

“Ay, Angelita, por qué eres tan coqueta, mi amor” y “porque eres mi novio, Christian”, se escucha de fondo. Pero eso no es lo principal, sino que la chica que imitó a la intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo” porta espumas en las caderas para tener la supuesta silueta curvilínea que la artista obtiene gracias a este truco. Para añadirle humor, la chica usa espuma de manera exagerada.

Ángela Aguilar empezó a recibir comentarios negativos luego de que fue fotografiada con Christian Nodal tras bajar de un jet privado. Al estar en su día a día, la hija de Pepe Aguilar lució un atuendo casual de blusa negra y vaqueros holgados. Numerosas personas cuestionaron “dónde quedaron sus caderas”, dando pie al trend y el rumor de que usa panty espumas.

Fans defienden a Ángela Aguilar

El trend causó risa entre los usuarios, quienes expresaron “está buenísimo eso”, “se pasan, me rio a carcajadas” y “estoy encantada de ser latina porque mi raza no es aburrida y tiene mucho talento y sentido del humor”. Sin embargo, los videos no han sido del agrado de los fans de Ángela Aguilar, así que salieron a su defensa.

“Ya quisieran tener el cuerpo que tiene ella, y lo peor es que las que hacen esto están planas, pero la hipocresía, queridas, amen su cuerpo, nenas. Y si no pueden, pues opérense, pero no critiquen el de alguien que sí tiene lo que ustedes no. Y lo peor es que son mujeres criticando”, expresó una usuaria vía X. En esa misma red se leen comentarios que destacan la “sororidad selectiva”, aunque hubo quienes prefirieron preguntar dónde se pueden comprar las famosas panty espumas para tener una silueta como la de la cantante estadounidense.