Familia de Octavio Ocaña aumenta la recompensa por el segundo policía implicado en la muerte del actor

Han pasado poco más de dos años de la muerte de Octavio Ocaña y su familia continúa en la búsqueda de justicia, ante esto informaron que aumentó la recompensa por información que ayude en la captura de Gerardo “N”, el expolicía implicado en la muerte del actor. Mientras tanto, aún enfrentan un nuevo proceso legal luego de que emitieran una apelación debido a que se redujo la sentencia del oficial que está tras las rejas.

Aumentan recompensa por policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña

El actor que interpretó a Benito Rivers en la serie de televisión “Vecinos” falleció en octubre de 2021, los primeros reportes oficiales señalaron que presuntamente se disparó de manera accidental con su propia arma al chocar en su vehículo. Sin embargo, tras una intensa batalla legal de la familia el expolicía Leopoldo “N” fue hallado culpable de disparar directamente contra Ocaña.

Aumentan recompensa por policía prófugo implicado en el caso del actor Octavio Ocaña. Foto: IG @octavioocaa

Mientras tanto, Gerardo “N” continúa prófugo de la justicia y la Fiscalía ofreció una recompensa por información que ayudara a su captura. El padre del actor incrementó en aquel momento la cifra y ahora Bertha Ocaña informó que aumentaron una vez más el monto para poder capturarlo.

“Hemos logrado que la recompensa se eleve a 500 mil pesos. La búsqueda de justicia por Octavio Ocaña aún no concluye, es algo que continuará hasta que esta persona sea encontrada y como lo dijimos, hasta las últimas consecuencias”, dijo Bertha Ocaña en entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”.

Reducen condena del primer policía

Bertha Ocaña informó en abril pasado que se redujo la condena del expolicía Leopoldo “N”, quien había sido sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión por homicidio doloso abuso de autoridad en contra del actor. Aunque también se han tomado acciones legales al respecto y emitieron una apelación.

“Lo único que pensé cuando me dijeron fue que si esto pasa en un caso mediático no me imagino uno que nunca lo fue. No nos vamos a enganchar con este tema, pues él ya está pagando y el otro sigue prófugo”, dijo en entrevista para el programa liderado por Pati Chapoy donde mencionó que hasta ese momento no h habían recibido información sobre la reparación del daño, por lo que interpusieron un amparo.