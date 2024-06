Peso Pluma se sincera y confiesa lo "peor" de ser tan famoso: VIDEO

Peso Pluma sigue siendo uno de los artistas más escuchados en los últimos años, pues ahora con la salida de su nuevo disco “Éxodo” ha comenzado a compartir mucho sobre su carrera y lo que conlleva ser una superestrella de los corridos tumbados con un gran bagaje mundial.

Fue en el programa “El Gordo y la Flaca”, para la comunidad hispana, habla con Clarissa Molina y revela que es lo peor de ser famoso, algo que dejó sorprendidos a todos en el programa y más aún a todos sus fanáticos que no se esperaban su respuesta, pues se volvió viral.

Sigue leyendo:

Cazzu muestra su lado más maternal con una tierna fotografía para Inti

VIDEO | "A mi sí me gustaron": Abuelita conoce por primera vez a BTS y enamora con su reacción

Fue durante la charla con los conductores de “El Gordo y la Flaca” donde el intérprete de “Tommy y Pamela” habló sobre la fama y el cómo es en su carrera, pues aseguró que lo que más le gusta es disfrutar todo lo que le ha podido dar, pero no todo es color de rosas, pues, aseguró que también tiene un lado malo.

"De lo malo, pues eso, que hay muchas cosas que ya no puedo hacer, ya me conocen en todos lados. Hay muchas cosas que no puedo hacer con mis amigos que hacía yo antes. Creo que es eso”, dijo Peso Pluma

Aunque también aprovechó para hablar de sus inspiraciones en la música, que lo han posicionado como uno de los artistas más escuchados del mundo, pues hace poco era tan solo el dueño del Top 10 de Apple Music México, mencionando artistas como Héctor Lavoe, Kanye West, Ariel Camacho, Chalino Sánchez y Luis Miguel.

Revelando también que es lo que hace el mexicano para relajarse, pues al ser tan famoso y dedicarse a la música, seguro que encontrar algo para relajarse debe ser complicado, por lo que no se guardó nada y comentó sus pasatiempos preferidos al menos en los últimos meses donde hemos podido verlo.

"Irme a la playa, un lugar donde no me conozcan, estar con mis amigos, escuchar música, hacer música. Poder sacar todo eso que no puedo sacar, lo saco mediante una libreta, me entretiene mucho", dijo la Doble P.