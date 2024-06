Luis Miguel publica "foto" junto a Taylor Swift y desata rumores de colaboración, ¿estrenarán canción?

¡Con lo bien que te ves!... Vaya revuelo el que causó Luis Miguel este fin de semana cuando a través de sus historias de Instagram compartió una foto editada en la que se le ve junto a la estrella pop del momento: Taylor Swift. Sin decir ni una sola palabra ni agregar alguna canción, el "Sol de México" publicó la fotografía en cuestión para romper el Internet, ya que tanto él como ella son la sensación del momento y esto desató una serie de rumores sobre una posible colaboración entre los artistas.

Luis Miguel comparte edit con Taylor Swift y rompe el Internet, ¿habrá colaboración?

La foto en cuestión muestra una edición en la que se ve a Taylor Swift y a Luis Miguel dándose la espalda y ambos con la mirada perdida en el horizonte; el resultado tan realista hizo que muchos fans se emocionaran, ya que la imagen parece mostrar esa complicidad que se suele dar entre los artistas en el escenario. Fue precisamente por esta razón por la que se empezó a comentar que esta sería la pista sobre una posible colaboración.

Esta es la imagen con la que el intérprete de "Incondicional" rompió el Internet. (Foto: IG @luismiguel)

¿Pero realmente habrá una colaboración? Hasta el momento no se tienen más detalles sobre una posible colaboración entre los artistas, por lo que también se empezó a comentar que la realidad detrás de este montaje corresponde a que los dos cantantes la están rompiendo a nivel mundial con los charts de sus canciones, pero también con la gira que están realizando a nivel mundial.

Mientras que para la estadounidense representa uno de los momentos más icónicos de su carrera al pisar varios países por primera vez, como es el caso de México; para Luis Miguel, el 2023 y 2024 fue su tan esperado regreso a los escenarios tras años de ausencia. Por si fuera poco, no sólo llegó para sorprender con su increíble voz los éxitos que toda América Latina se sabe, sino que también nos permitió ver una reconciliación con su hija, Michelle Salas.

Luis Miguel sigue presumiendo sus logros. (Foto: IG @luismiguel)

¿Por qué Luis Miguel compartió una foto con Taylor Swift?

Hasta el momento no se sabe cuáles fueron las razones por las que Luis Miguel publicó esta imagen editada, aunque no es la primera vez que desata la polémica, ya que hace unos meses posteó una imagen suya, pero hecha con Inteligencia Artificial, algo que trajo todo tipo de comentarios y dudas de los fans. Ahora, se sospecha que el origen de esta toma junto a Taylor Swift sería para hacer una comparación del éxito que están teniendo en este momento de sus carreras.

Cabe destacar que tan sólo un par de horas después de su viral historia, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" compartió una nueva imagen en la que se lee que él "continúa como el artista más taquillero del mundo", pues el promedio de los boletos vendidos tan solo este 2024 es de 31 mil 994; mientras que detrás de él están Karol G, Fed Again, Bad Bunny, Madonna, Elevation Worship, Cody Johnson, Blake Shelton, The Eagles y Nate Bargatze; sin embargo, Taylor Swift no se encuentra en el listado.