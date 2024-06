Belinda sube una foto modelando el mismo bolso que Ángela Aguilar, ¿indirecta a la nueva novia de Nodal?

El amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar y en las redes sociales no dejan de criticarlos. Sin embargo, ahora no fue ninguno de ellos los que causaron revuelo, sino Belinda, ex novia del cantante de regional, pues recientemente subió una foto con un bolso muy caro y los internautas creen que es un mensaje para la hija de Pepe Aguilar.

Todo el tema de la relación entre los cantantes explotó el pasado 10 de junio, cuando hicieron pública su relación. Pero es que tan sólo el 23 de mayo Nodal había anunciado su separación con Cazzu, la madre de su pequeña. Muchos creen que nodal le fue infiel a la argentina, pero él ha salido a decir que no y que todo terminó bien con ella. En 2019, inició una relación con Belinda, con quien se comprometió en mayo de 2021. Sin embargo, la relación terminó en febrero de 2022. Poco después, Nodal comenzó a salir con la rapera sudamericana.

Ella estuvo con nodal un par de años Foto: @belindapop / Instagram.

¿Por qué Belinda le habría mandado un mensaje a Ángela Aguilar?

Y es que el 13 de junio, se filtró una foto en la que se ve a Ángela y a Nodal en un aeropuerto en Ecuador y ella llevaba un bolso Birkin. Poco más de una semana después, Belinda, quien es ex de Nodal, subió también una fotografía con un bolso de la misma marca. Según detalló A´lex Kaffie en su cuenta de Instagram, “La foto lleva claro el mensaje: tú no eres la única que tiene una Birkin, ¡yo también tengo! La Birkin de Belinda es el modelo 30, está hecha con piel epsom y cuesta alrededor de $450 mil”.

@kaffievillano / Instagram.

Sobre toda la polémica que se ha hecho, recientemente la “princesa del regional mexicano” comentó: “Que la gente hable… Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe… Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Nodal y Ángela, ¿ya terminaron?

Sin embargo, ha comenzado a circular un nuevo rumor, ya que el creador de contenido de espectáculos Dael Quiroz dio a conocer que el paparazzi Jordi Martín quien expuso la infidelidad de Piqué y Clara Chía a Shakira, reveló que los cantantes mexicanos están separados

Ángela recién subió una foto con él. Foto:@angela_aguilar_ / Instagram.

En tanto, Mhoni Vidente, una de las pitonisas más acertadas de México, sostuvo que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará. “Sí se casan, este año no, lo más seguro es que sea el 14 de febrero del 2025… Cuando Nodal se quita los tatuajes comienza a hablar con Ángela”, dijo.