Erik Rubín se solidariza con Pepe Aguilar ante las críticas por el romance de su hija Ángela: “No creo que sea justo"

El noviazgo de Ángela Aguilar con Christian Nodal ha logrado dividir opiniones entres quienes que los apoyan argumentando que se trata de un amor joven, y aquellos que lanzaron fuertes críticas por la inmediatez con la que ocurrió. Aunque no son los únicos afectados por la polémica, pues el padre de la cantante también se convirtió en blanco de burlas y comentarios negativos, motivo por el que Erik Rubín no dudó en mostrar su solidaridad al cantante calificando de "injusta" la situación contra su familia.

Erik Rubín se solidariza con Pepe Aguilar por las críticas en su contra

Debido a lo mediático del romance y el escándalo que ha generado en la industria, celebridades no han evitado ser cuestionadas al respecto y así ocurrió con Erik Rubín que se negó a dar su opinión sobre la relación de Ángela Aguilar, pero mostró su apoyo a Pepe Aguilar por los mensajes que ha recibido en redes sociales donde usuarios se burlan o critican lo ocurrido con su hija menor y la estrella del regional mexicano.

“Creo que él es muy maduro, él es muy inteligente y lo ha sabido sobrellevar muy bien, es parte de. No creo que sea justo, ¿no? No es justo, lo siento por él y por todos porque en algún momento hemos estado también del otro lado, entonces yo creo que no podemos ser tan duros, no puede ser tan dura la sociedad y opinar nada más sí porque se entera a lo mejor de noticias cuando realmente no conocen bien. Tienen que estar en sus zapatos para poder realmente juzgar, quiénes somos para juzgar”, dijo el cantante en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Sobre la manera en la que ha hablado con sus hijas, Mía y Nina Rubín, sobre el desamor, el cantante expresó: “Sabemos que es parte de la vida, el amor y el desamor, y hay que prepararnos para todo. Ahorita es una linda historia, pero sabemos que cualquier historia puede llegar a su final y ellas son lo suficientemente maduras para saber que esto es real”.

Erik Rubín muestra su solidaridad a Pepe Aguilar ante críticas con Ángela Aguilar. Foto: IG @erikrubinoficial

Declaraciones de Pepe Aguilar sobre el romance de su hija Ángela

Contrario a lo que ha sucedido en polémicas del pasado en las que se ha visto involucrada Ángela Aguilar, en esta ocasión Pepe Aguilar ha decidido no dar declaraciones en las que menciona directamente a su hija, pero a través de redes sociales ha compartido algunos videos con los que se burla de los fans engañándolos con hacer "anuncios importantes" y hablar de temas completamente diferentes.

Aunque no ocurrió durante el concierto que Aguilar ofreció en San Diego, California, el Día del Padre ya que es lo más cercano que ha dado a una declaración dejando ver que apoya a su hija: "Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica (…) Pero bueno, a estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando, la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más porque entre más siente uno, más puede hacer sentir”.