Maquillista de Ángela Aguilar rompe el silencio y reaviva los rumores de boda con Nodal, ¿se casaron en Italia?

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen dejando mucho de qué hablar. Ahora, en medio de los rumores de boda y todos los dimes y diretes que existen desde que se han formado después de confirmarse la relación en el regional mexicano, llegó el maquillista de Ángela Aguilar para revivir las historias sobre una boda privada en Roma. Stefano Comelli asegura que no dará entrevistas porque le importa la privacidad de sus clientes.

A través de redes sociales, el italiano compartió una foto donde mandó un mensaje para todos los medios de comunicación, periodistas y a sus conocidos que querían información sobre las historias que compartió con Ángela Aguilar. De paso dejó claro que lo que si va responder son aquellas solicitudes para maquillajes para boda. para los interesados pueden mandarle un correo o a través de la página oficial.

La historia de Stefano por lo que aseguran que la maquilló para la boda en Roma (IG: stefano.comelli)

No dará entrevistas sobre Ángela Aguilar

Stefano compartió un comunicado en una historia de Instagram donde deja claro que no dará entrevistas y no hablará sobre las historias que subió hace dos semanas junto a la intérprete de 'La tequilera' donde aparece con un maquillaje bastante formal, como si fuera para una novia previo a su boda. Se tiene que recordar que hace pocos días comenzaron los rumores sobre la boda entre Nodal y Ángela en Italia. Las historias de Comelli no ayudaron para disminuir dichas teorías.

"Hola a todos, que tal estáis? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes. Para todas las solicitudes de bodas y otros servicios 2025/2026, la comunicación seguirá siendo por email", se puede leer en el comunicado del maquillista italiano.

El comunicado del maquillista de Ángela (stefano.camelli)

Este mensaje, que Stefano radica en roma y el tipo. de maquillaje hizo que los fans entendieran que el maquillaje que le realizó si era para una boda en Italia. Este detalle sumado a que se vio a Nodal entrar a una tienda de vestidos de novia en la capital italiana y algunos otros detalles que han salido en días pasados hace pensar que la boda en Roma sí fue real.

Por ahora solo queda disfrutar de este nuevo romance en el mundo de la farándula, ya que todo parece indicar que ahora sí, Nodal encontró con quien pasar el resto de su vida. Se tiene que recordar que los dos comentaron que es un amor de hace muchos años que por fin se pudo hacer realidad. Lo que es una realidad es que la pareja se ve muy feliz junta, para prueba de ello las demostraciones de amor en el Auditorio Nacional.