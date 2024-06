Boda de Nodal y Ángela: revelan la tienda en Italia donde supuestamente compró el vestido de novia

Todo indica que la polémica está lejos de terminar para Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues debido al hermetismo con el que han mantenido los detalles de su noviazgo surgen cada vez más rumores y el más reciente apunta a una boda secreta sobre la que fanáticos ya buscan pruebas. Como la fotografía del sonorense con una fan en Roma, que coincide con el sitio donde está ubicada una exclusiva tienda de vestidos de novia.

La tienda donde Ángela Aguilar habría comprado su vestido de novia

Han pasado tan sólo unos días desde que los intérpretes de "Dime cómo quieres" confirmaron su romance tras un sinfín de especulaciones y supuestas pruebas recolectadas por fanáticos. En éstas destacaron fotografías del romántico viaje que hicieron a Italia y del que compartieron detalles en redes sociales, lo que ahora sería una evidencia más de que fue en este lugar donde los cantantes habrían celebrado su unión en secreto.

La supuesta tienda donde Ángela Aguilar habría comprado su vestido de novia para casarse con Nodal. Foto: Captura de pantalla X @RicLaTorreZ

Una fuente cercana a la familia Aguilar reveló a la periodista Maxine Woodside que los cantantes llegaron al altar acompañados de la familia de la llamada “Princesa del regional mexicano”: “Nodal y Ángela estuvieron en Italia, resulta que nos contaron que en Italia se casaron y que Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón, de ahí ya se regresó a Los Ángeles”.

En medio del alboroto que ha generado la noticia, una fanática compartió más pruebas que probarían su veracidad ya que pudo tomarse un foto junto a Christian Nodal luego de encontrarlo sólo en Roma saliendo de una tienda. Aunque la ubicación del intérprete de "Botella tras botella" coincide con la de una exclusiva tienda de vestidos de novia, donde Ángela Aguilar habría comprado su vestido para el gran día.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya no ocultan su amor. Foto: Captura de pantalla X @elchicocriticon

Pruebas de la supuesta boda entre Nodal y Ángela Aguilar

Internautas se han encargado de encontrar más evidencia de la supuesta boda entre Nodal y Ángela Aguilar, como las historias en Instagram compartidas por Stefano Comelli. Y es que el reconocido maquillista con sede en Roma habría sido el encargado de diseñar el look de la cantante para su boda, al igual que el de su amiga Mónica Organ que estuvo junto a la pareja en todo momento durante su viaje por Europa.

“He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”, fue el mensaje con el que Comelli dejó claro que no revelara más información del trabajo que hizo para la cantante mexicana.