José Eduardo Derbez habla de la paternidad y manda mensaje a Eugenio Derbez: "ser mejor de lo que mi papá fue conmigo"

Nuevamente el comediante y conductor de televisión, José Eduardo Derbez se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conmoverse hasta las lágrimas por su próxima paternidad con la llegada de su primera bebé, Tessa, producto de su relación con la modelo, Paola Dalay.

Fue hace unos meses cuando el conductor de "Miembros Al Aire" anunció que estaba esperando a su primera bebé con su pareja, Paola Dalay. Semanas después confirmaron que tendrían una hija que llevará por nombre, Tessa. El nacimiento de la pequeña convertirá en abuelos a Victoria Ruffo y a Eugenio Derbez, padres de él.

En la reciente transmisión del programa de Unicable "Miembros Al Aire" los conductores realizaron una dinámica por el "Día del Padre". Al momento de tomar la palabra, José Eduardo Derbez se conmovió hasta las lágrimas por la llegada de su bebé, Tessa.

En el programa los integrantes de "Miembros Al Aire" recibieron varias preguntas de parte de sus familiares por el "Día del Padre". En el turno de José Eduardo Derbez su pareja Paola Dalay le preguntó qué espera con la llega de Tessa, su primera hija. El también actor de teatro recordó su infancia junto a su papá, Eugenio Derbez.

En la otra pregunta, Paola Dalay cuestionó a su pareja, José Eduardo Derbez, qué cambiará una vez que llegue su hija, Tessa. El protagonista de las series "De Viaje con los Derbez" dijo que desde que se enteró que iba a ser papá ha cambiado distintos hábitos, pero aún le falta. Reiteró que hará lo mejor por el bienestar de su familia.

"Muchas cosas, un mundo de cosas tengo que cambiar, he cambiado mucho mi forma de vida, he dejado muchas cosas, he intentando modificar miles de cosas, todavía me faltan muchos más. Voy a intentar dar lo mejor de mí", sentenció.