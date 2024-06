Belinda sube una FOTO junto a un galán de televisión y le dedica un tierno mensaje: "siempre juntos"

La famosa cantante, Belinda sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía en redes sociales junto a un guapo actor en medio del escándalo protagonizado por su expareja sentimental, Christian Nodal, quien estrenó romance con Ángela Aguilar.

A pesar de que puso punto final a su historia de amor con el intérprete de "Adiós amor", Belinda ha robado reflectores después de que él anunciara su separación de Cazzu y confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar. Ante la polémica, la estrella pop ha preferido disfrutar del éxito de la serie "¿Quién lo mató?"

La cantante sorprendió con su nueva imagen. Foto: Instagram/@belinda

Belinda comparte foto con Luis Gerardo Méndez

Esta semana la serie "¿Quién lo mató?", inspirada en la vida y el asesinato de Paco Stanley, se convirtió en la producción más vista en Prime Video, por lo que sus protagonistas no pudieron ocultar su emoción al compartir varias historias en sus respectivas redes sociales.

En este sentido Belinda, quien da vida a "Paola Durante" en la serie "¿Quién lo mató?", subió una fotografía junto a Luis Gerardo Méndez, "Mario Bezares" en la producción. Junto a la imagen la cantante le dedicó un mensaje a su amigo y compañero de actuación.

"Siempre juntos, me encanta verte", le escribió Belinda a su compañero.

La cantante subió esta fotografía. Foto: Instagram/@belindapop

Como era de esperarse la publicación de Belinda no pasó desapercibida para nadie pues los internautas aseguraron que hicieron un excelente trabajo en la serie "¿Quién lo mató?". Otros le preguntaron por el noviazgo de su ex, Nodal con Ángela Aguilar, pero hasta el momento no ha dicho nada sobre ese tema.

¿Qué dijo Belinda de Nodal y Ángela Aguilar?

Después de que Nodal y Ángela Aguilar hiciera oficial su relación, Belinda se hizo presente en Instagram para compartir una historia que a los pocos minutos borró. Los internautas aseguraron que fue una indirecta al intérprete de "Adiós amor".