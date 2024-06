Reviven declaración de Ángela Aguilar asegurando que no revelaría cuando tuviera novio: "no se me hace decente"

Hace apenas unos días que Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su relación y desde entonces en redes sociales internautas han revivido una serie de declaraciones que la cantante hizo en el pasado que se contradicen en la actualidad. Antes señalaba que nunca haría público alguno de sus noviazgos y hoy su relación es la más sonada del medio del espectáculo.

Antes de Nodal, nunca se conoció a alguno de sus novios, a excepción del compositor musical Gussy Lau, sin embargo, cuando se supo de su relación, ellos ya no eran pareja. A sus 20 años, Ángela ya ha tenido otras parejas, pero al parecer siempre había preferido tenerlas en el anonimato, hasta ahora.

Seguir leyendo:

"Mi amor": Christian Nodal comparte su primera publicación junto a Ángela Aguilar y rompe el Internet

Nodal y Ángela Aguilar: el cantante reacciona al mensaje que envió su ex, Cazzu

En TikTok circula el fragmento de una entrevista que dio la menor de los Aguilar hace algunos años en la que dice que nunca le dirá a la prensa cuando tenga novio porque no se le hace "decente", pero recalcó que cuando se case sí lo comunicará a medios, aunque entre risas aseguró que lo sabrían después de un tiempo y se sorprenderán.

"Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio porque no se me hace decente, o sea siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas. Pero cuando me vaya a casar o algo así ya les aviso y ni se ven a dar cuenta porque van a decir 'ni novio tiene y luego qué, está casada'", dijo la nieta de Flor Silvestre.