"Se ponía de mustia a comentarle a Cazzu, por eso se ganó el odio": Marie Claire crítica a Ángela Aguilar

"Si a usted le gusta un macho, usted cállese", recomendó Marie Claire a sus seguidores durante un en vivo realizado a través de sus redes sociales al opinar sobre la polémica que rodea la vida amorosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes recientemente confirmaron que sostienen un noviazgo.

"La mujer se ponía de mustia a comentarle a la Cazzu, por eso se ganó el odio", explicó Marie Claire.

Marie Claire reconoció que desde que Nodal y la hija de Pepe Aguilar estrenaron su canción "Dime cómo quieres" le pareció que hacían una bonita pareja pero agregó "mami ya pasó su tiempo" Foto: Instagram marieclaireoficial

"Se ganó el odio": Marie Claire crítica a Ángela Aguilar

Señaló que si ella no hubiera comentado "fan de la relación" o no hubiera dicho "voy a ser tía", ni fingido que era amiga de Cazzu todo hubiera sido diferente, dijo que si ella realmente era amiga de la cantante argentina entonces no podía iniciar una relación con su expareja ya que "esos son códigos Panini y no puede ser Panini".



Marie Claire reconoció que desde que Nodal y la hija de Pepe Aguilar estrenaron su canción "Dime cómo quieres" le pareció que hacían una bonita pareja pero agregó "mami ya pasó su tiempo... ella es una niña... Nodal también pero ya está corrido".

Y reiteró "no seas bruta, no hagas comentarios cuando sabes que en cualquier momento ese muchacho va a ser tu marido", dijo sin tapujos que ver las declaraciones que hacía Ángela Aguilar antes sobre Cazzu y Nodal " meda mucho miedo". El video fue compartido por la cuenta de TikTok alefmdos.