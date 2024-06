Pepe Aguilar se burla de fans cortando transmisión en vivo justo antes de hacer un "anuncio importante"

Christian Nodal y Ángela Aguilar desataron todo tipo de comentarios en redes sociales por su polémico romance, pero hasta el momento el más esperado es del padre de la cantante, Pepe Aguilar, quien se burló de los fanáticos al engañarlos con hacer un “anuncio importante” durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y cortando el video justo antes de pronunciarse.

Pepe Aguilar se burla de fans engañándolos durante una transmisión

El intérprete de “Directo al corazón” se encontraba de viaje en Japón junto a su esposa, Aneliz Álvarez, cuando se desató la controversia por el romance de su hija menor. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, en redes sociales recibió decenas de comentarios entre burlas y críticas por lo que ocurre con Christian Nodal, algunos a los que no ha dudo en responder fiel a su estilo.

Pepe Aguilar se burla de fans cortando transmisión en vivo. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Fue este jueves 12 de junio cuando el cantante dejó ver que se encuentra de regreso en Los Ángeles, California, y está dispuesto a enfrentar la polémica, aunque bajo sus propios términos. Y es que realizó una transmisión en vivo con la que se burló de los fanáticos, pues prometía hacer un anuncio importante y momentos antes de hacerlo terminó el video.

“Yo ya estaba listo con mi pan y mi café, ¿qué paso?”, “Jefe, ¿se le acabaron los datos o qué?”, “30 mil chismosos”, “Tú tranquilo y los reporteros nerviosos”, “¡Ya llegó Pepe!”, “Yo creyendo una súper sorpresa”, “Hasta yo me quedé picada”, “¡Lo estaba esperando, lo veía venir!”, “Te amo, por ti le hecho ganas a la vida”, “Pepe no va a decir nada, no es problema de nadie, eso se arregla en casa” y “Es único”, fueron algunos de los comentarios en los que usuarios aplaudieron la reacción del cantante.

Llueven burlas a Pepe Aguilar por el romance de su hija Ángela con Christian Nodal. Foto: Captura de pantalla X @b3nzemartin

Pepe Aguilar responde a burlas en redes sociales

Aunque se ha mantenido al margen de la polémica, Pepe Aguilar no evitó las burlas durante una transmisión en vivo que realizó en sus vacaciones y los comentarios fueron motivo de memes en redes sociales. Pese a ello, el cantante no pudo contenerse y respondió al mensaje donde llamaba a su hija “madrastra” con una típica frase: “Quema mucho el Sol”.

“Don Pepe, su hija Dora la exploradora anda explorando en lugares prohibidos”, “Don Pepe, la niña”, “Don Pepe, disfrute sus vacaciones, acá se prendió el cerro bien machín”, “Pepe, ahora que perdiste a una hija, adóptame a mí”, “Don Pepe, cazzualmente paso algo que no le va gustar, ¡mejor regrese!”, “Don Pepe, no compre la revista HOLA! porque le salió diablilla su angelita”, “Don Pepe, su niña anda jugando a la madrastra ya regrese”, “Ya regresé, ya tiene un nieto”, “Tenías que cuidar a tu kasimerito”, fueron algunos de los comentarios.