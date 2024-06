Ángela Aguilar se convirtió en blanco de críticas y burlas tras darse a conocer su noviazgo con Christian Nodal, además de ser apodada como la “Nueva Karla Panini” debido al parecido de su caso con el triángulo amoroso entre la comediante, Karla Luna y quien fuera su pareja Américo Garza. Ante esto, Panini no dudó en reaccionar y ofreció a los cantantes asesoría en “crisis mediática” por la polémica que los rodea.

Karla Panini ofrece clases a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque la pareja ha ignorado los comentarios negativos por su relación y se muestra más enamorados que nunca, los ataques en su contra no se detienen y ante esto Karla Panini no dudó en intervenir. Fiel a su estilo, la ex “Lavandera” bromeó con la situación y ofreció a los cantantes de regional mexicano clases para contener la “crisis mediática” que enfrentan.

Karla Panini ofrece clases de "crisis mediática" a Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: IG @kpaninimx

“Si ocupan asesoría y coaching en crisis mediática, ¡háblenme, chicos! Traigo tiempo”, escribió la comediante a través de sus historias de Instagram, donde también bromeó con no ocupar más el primer puesto como la “persona más odiada de México” según los internautas y aseguró que reclamaría su lugar en la lista.

“Muy molesta la tía liosa, saldrá a dar declaraciones porque a la roba maridos nadie le quita su primer lugar. Va a impugnar la votación”, escribió Panini en Instagram. Más tarde sumó a sus polémicas publicaciones un video donde habla de enfrentar las críticas: “Por favor no te pongas bravo cuando te enteres que alguien está hablando de ti, recuerda que si hablan de ellos mismos nadie los escucha”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar captados juntos en Ecuador. Foto: IG @chamonic3

Famosos que apoyan a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Pese a la ola de críticas que han recibido en redes sociales y en las que se ha visto involucrada la familia de los cantantes -como Pepe Aguilar-, hay quienes han mostrado su apoyo a la pareja argumentando que se trata de jóvenes enamorados y que sólo ellos saben realmente lo que pasó en sus relaciones pasadas para llegar hasta donde están ahora.

Los conductores del programa “Hoy”, Adamari López, Ia influencer Isis Serrath y Mariana Seane fueron algunos de los famosos que se mostraron a favor del nuevo romance. Sin embargo, ésta última también recibió críticas al compartir una foto junto a la nueva pareja y acudir al concierto en el Auditorio Nacional donde protagonizaron un romántico beso.

“Pues se ven felices, que viva el amor. No es que lo supiera, lo que creo es que venimos a ser felices. Uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular, decir miles de cosas, pero la realidad solamente ellos la saben. Yo lo único que creo es que hay que respetar es porque no sabemos la verdadera historia, pero que viva el amor siempre porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hace feliz y yo los vi felices”, dijo Mariana Seoane en un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Saldaña para su canal de YouTube.