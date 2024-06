Maryfer Centeno analiza el apasionado beso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Es un poco celoso”

Christian Nodal se presentó la noche de este martes 11 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en medio de una fuerte polémica por su relación con Ángela Aguilar. Aunque esto no impidió que la pareja se mostrara por primera vez en público y sorprendieron a los asistentes con un apasionado beso sobre el escenario, momento que fue analizado por Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno analiza beso de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras confirmar su romance, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en blanco de críticas y se ha señalado al cantante de infidelidad a la trapera argentina Cazzu. Sin embargo, la pareja decidió dejar de lado la controversia para demostrar que su relación va en serio y lo sellaron con un apasionado beso en pleno concierto.

Ante la controversia que ha despertado el romance entre los cantantes de regional mexicano, la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno se ha dado a la tarea de analizar los mensajes, videos, fotografías y ahora el beso de la pareja buscando detalles que revelen más de lo que no se ha dicho de manera evidente.

“Enamoradísimo luce Christian Nodal, es una mirada de deseo. Seguramente le gusta mucho el cuello de Ángela Aguilar porque tiene todo el tiempo contacto, también es un lenguaje corporal de posesión, seguramente Christian Nodal es un poco celoso. Es un beso de mucha pasión, es un beso que sin duda alguna envuelve al deseo (…) Queda muy claro que hay una gran pasión entre ellos, que los cuerpos se buscan y la distancia proxemica es mínima y que ante el menor pretexto buscaban el cuerpo del otro”, dice Centeno.

Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto: IG @hola_mx

Maryfer Centeno analiza mensaje de Cazzu

La trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, se pronunció sobre el escándalo en el que se ha visto involucrada debido al nuevo romance del padre de su hija, Inti: “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la explosión mediática tan despiadada (…) Me responsabilizó por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible”, es parte del mensaje de Cazzu.

La grafóloga Mayfer Centeno también analizó las palabras de la llamada "Nena Trampa", mismas que revelarían un profundo dolor por lo ocurrido: "Entre líneas parece dar a entender que, es muy fuerte lo que voy a decir, pero parece que está confirmando que fue una ruptura, no solamente dolorosa, sino que ella no tomó esa decisión. Entiendo perfecto que si vamos a hablar de respeto y si vamos a pedir respeto, tenemos que ser respetuosos, pero también entiendo este otro punto de vista público que dice: ‘Fue un exceso poner fan de la relación, poner que la quiere’, yo también, ahí sí creo que es un exceso”.