Pedrito Sola se lanza contra Christian Nodal por sus constantes romances

El noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha logrado dividir opiniones entre aquellos que los apoyan y quienes han lanzado críticas, como Pedro Sola que pronostica el fracaso en la relación de los cantantes debido a los constantes romances que él ha tenido en poco tiempo. El conductor se mostró en contra del intérprete de regional mexicano, quien ha dado de qué hablar por su vida amorosa y sus relaciones fugaces.

Pedro Sola se lanza contra Nodal por sus romances

Tras varias semanas de especulaciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación con romántica fotografías publicadas en redes sociales por la revista Hola! USA. Aunque la reacción de los fans no fue lo que la pareja esperaba, pues recibieron críticas y el intérprete de “Botella tras botella” fue señalado de una infidelidad a la trapera argentina Cazzu debido a la inmediatez de su nuevo romance.

“Al fin al de cuentas de repente se enamoran y el otro se enamora de otra más al ratito (…) él no lo conozco, me gusta como canta, me parece que es un gran artista. A ella la conozco de lo poquito que la hemos tratado aquí, pero me encanta porque es una niña preciosa, canta precioso, pero esto va destinado al fracaso”, dijo Pedro Sola en “Ventaneando” al hablar sobre el futuro en la relación de Christian Nodal con la menor de la dinastía Aguilar.

“Eso dice cada que cambia de mujer como de calzones”, dijo con presentador de televisión sobre el mensaje del cantante donde se dice más enamorado que nunca de Aguilar. Linet Puente se sumó a las sospechas de una infidelidad por parte de Nodal y recalcó en la importancia de sanar tras una ruptura para comenzar una nueva relación.

Pedrito Sola se lanza contra Christian Nodal por lo fugaz de sus romances. Foto: IG @nodal

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar

Ante la ola de críticas que desató su romance, la estrella del regional mexicano compartió un video en su cuenta de Instagram que más tarde fue eliminado. En éste Nodal puntualiza en el cariño que tiene para Cazzu como la madre de su hija y pide un alto a los ataques contra la voz de “Qué agonía”, de quien se dijo profundamente enamorado.

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. En esa relación jamás hubo una infidelidad (…) Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, dijo Christian Nodal.