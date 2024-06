Patricio Levy le pedía a Talina Fernández y a Mariana Levy que se lo llevaran con ellas: "no quiero tener una agonía"

Una triste noticia llegó al mundo del espectáculo. Murió Patricio Levy, uno de los tres hijos de Talina Fernández, tras distintas complicaciones de salud, según confirmó su familia. Su fallecimiento ocurre a tan solo unos días del primer aniversario luctuoso de la actriz y conductora, quien perdió la vida el 28 de junio de 2023; tras darse a conocer la triste noticia, en redes se recordaron las declaraciones de Pato, quien por su mala salud ya le había pedido a su mamá y a su hermana, Mariana Levy, que se lo llevaran con ellas.

Patricio Levy le pidió a Talina Fernández y a Mariana Levy que se lo llevaran con ella

Hace aproximadamente un mes, Patricio Levy dio una entrevista para "Ventaneando", donde se sinceró y aseguró que por sus problemas de salud le pidió a su madre y hermana fallecidas que ya se lo llevaran con él, pues no quería tener una vida de agonía en cama. Lo sorprendente de sus declaraciones vinieron no sólo por lo anterior, sino también porque comentó que su salud comenzó a mejorar tras su petición.

"Yo les daba las dos opciones para que ellas escogieran. La que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, a mi madre y al señor viéndome tan mal: 'oye no seas gacho, si me voy a ir que sea rapidito. Yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos", contó.

Tras la declaración anterior, Patricio Levy también aseguró que tras su petición y como "si fuera un milagro", se empezó a recuperar significativamente. "De la nada me empecé a sentir mejor, caminaba tres pasos y me cansaba, luego caminaba 10 pesos y ya camino dos kilómetros diarios. Ya subo las escaleras y las bajo, y me muevo, ya tengo movilidad y no uso oxígeno", destacó.

Talina Fernández le mandó un mensaje a Pato Levy por medio de una médium

En esa misma entrevista, Patricio Levy confirmó que Talina Fernández se contactó con él por medio de una médium, esto luego de que una amiga la contactó y la dama del buen decir aporvechó para contactarse con su hijo. "Me dice: 'ayer fui a ver a una médium y me dijo que ahí estaba tu mamá y que tu mamá te mandaba este recado'. Me decía que me levantara, que la decisión de vivir o morirme estaba en mí", se sinceró.