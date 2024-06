Las FOTOS de Winter de AESPA que demostrarían que es novia de Jungkook de BTS

Jungkook de BTS estrenó recientemente su sencillo "Never Let Go" como parte de las actividades del FESTA 2024, evento anual que celebra el onceavo aniversario del grupo K-Pop. El menor de los integrantes está realizando su servicio militar como soldado activo a pesar de tener tan solo 26 años.

La canción que estrenó Jungkook es un regalo para las fans de BTS, una forma de agradecimiento por su apoyo durante estos 11 años de carrera. Aunque no hay video musical, el tema logró alcanzar el número 1 en el chart de iTunes, demostrando que el idol es uno de los solistas coreanos más populares

Durante su ausencia, Jungkook de BTS ha llamado la atención por los trabajos de remodelación de su mansión en un barrio exclusivo de Seúl, pero también por algunos rumores que han compartido las fans en redes sociales como TikTok, donde aseguran que podría tener una relación con la integrante del grupo AESPA.

Jungkook de BTS ha sido blanco de rumores amorosos con una actriz de nombreLee Yoo Bi; sin embargo, nada ha sido confirmado. El menor de los integrantes no ha tenido relación alguna de manera pública, pues antes de ser famoso reveló que salió con una joven, pero no fue nada formal.

Sin embargo, algunas fans han llamado la atención con fotos de Jungkook de BTS y Winter de AESPA, pues supuestamente existen algunas coincidencias que indicarían que son pareja. Una foto que circula en redes es la joven junto al nombre del idol, el cual él mismo escribió durante su visita a un local y aunque la han sobreanalizado, piensan que es una señal de su relación.

También hay algunos videos compartidos por fans donde comparan ropa y accesorios que han utilizado Jungkook de BTS y Winter, incluso creen que una vieja publicación de la cantante está relacionada con la cuenta de Instagram que el idol publicó sobre su perro Bam. Pese a las especulaciones de las fans, no hay nada confirmado y se desconoce si incluso se conocen siquiera como artistas.