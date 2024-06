Ángela Aguilar recuerda a Pepe Aguilar en medio de la polémica por supuesta relación con Nodal, así cantó "Me vas a extrañar"

Ángela Aguilar no deja de consagrarse como una grande de la música mexicana y así lo demostró anoche al recibir el Premio Dinastía Musical de Billboard durante la gala de Mujeres Latinas en la Música 2024 y para la ocasión ofreció unas palabras con las que recordó a su familia y el esfuerzo que tuvo durante décadas, esto en medio de los ácidos señalamientos del público contra ella y otras celebridades por ser nepo babys, así como en su reciente polémica al supuestamente tener un romance con Christian Nodal.

"No es por mí", Ángela Aguilar recuerda a su familia al recibir importante premio

Durante la noche la cantante y nombrada como "princesa del regional mexicano" ofreció unas palabras con las que demostró que su éxito no es sólo suyo, sino que viene del trabajo de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pero también de su propio padre, Pepe Aguilar, quien la ha ayudado a forjar su propia carrera y a quien rindió homenaje al cantar en vivo su canción "Me vas a extrañar". Ante ello señaló que siente "un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que yo estoy por vivir", no sin antes agregar otro enorme reconocimiento a sus ancestros.

Así agradeció a su familia. (Foto: IG @angela_aguilar_)

“Siento como que me agarran, me abrazan, y me cuidan y me llevan por el buen camino", contó antes de ir recordando a cada miembro importante de su familia. "Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer; con mi mamá aprendí a expresarme siempre; mi padre me enseño que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar". Finalmente, agregó en su discurso un agradecimiento con el que se volvió viral:

"Sé que esto no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas", dijo sobre su legado y el apellido Aguilar, no sin antes agradecer también a sus fans.

Este fue el look con el que la cantante apareció anoche. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar recuerda a su papá al cantar "Me vas a extrañar"

En medio de la polémica en la que se ha visto envuelta Ángela Aguilar por su supuesta relación amorosa con Christian Nodal, quien hace semanas dio a conocer su ruptura con Cazzu, así como las supuestas indirectas que Pepe Aguilar les habría mandado a los cantantes, la "princesa del regional mexicano" apareció anoche en los Billboard Mujeres Latinas en la Música para cantar una de las canciones más importantes de su padre.

La intérprete de "Qué agonía" subió al escenario con un despampanante vestido azul floreado para interpretar "Me vas a extrañar", una canción de Pepe Aguilar, misma con la que deleitó a los presentes y se llevó aplausos y gritos de emoción. Aquí te dejamos el video de este icónico momento.