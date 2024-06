Karol G es captada en su “makinon” rosa cantando salsa en las calles de Miami: VIDEO

Luego de una exitosa gira por Latinoamérica, Karol G fue captada en las calles de Miami, sin embargo, lo que captó la atención de propios y extraños fue verla manejar su exclusivo “makinon” de color rosa de mara italiana por las calles de Miami.

La también llamada “Bichota” fue captada por sus fanáticos, quienes no podían creer que fuera la mismísima Karol G quien estuviera al volante de su automóvil de color rosa, mientras que como cualquier conductor disfrutaba de su música favorita a todo volumen.

La cantante disfrutó de una tarde escuchando su música favorita.

IG @Karolg

Karol G canta a todo volumen por las calles de Miami en su “makinon”

Como lo mencionamos anteriormente, la famosa cantante colombiana Karol G fue vista por las calles de Miami en su lujoso Ferrari GTC4Lusso. Este modelo icónico de la marca italiana es conocido no solo por su potencia y elegancia, sino también por la exclusividad que representa. Sin embargo, lo que hizo este avistamiento aún más notable fue el distintivo color rosa del vehículo, una elección que refleja perfectamente la personalidad audaz y vibrante de la artista.

El evento no pasó desapercibido en las redes sociales. Fanáticos y seguidores de Karol G rápidamente compartieron fotos y videos del momento, creando un revuelo considerable. En los clips, se puede ver a la intérprete de "Bichota" disfrutando de la música salsa, cantando con entusiasmo el tema “Devórame otra vez” del cantante Lalo Rodríguez, mientras conducía su llamativo automóvil. Esta imagen de Karol G, combinando su amor por la música y su pasión por los autos lujosos, no tardó en hacerse viral.

Así fue captada en Miami.

Foto: Tiktok @imlatino

La música no es la única pasión de Karol G. En varias ocasiones, la cantante ha dejado ver su afición por los autos de lujo y de carrera. No es raro verla posar junto a pilotos de Fórmula 1 como Carlos Sainz, demostrando su interés y conocimiento en el mundo automovilístico. Esta afición no es solo superficial; Karol G ha formado una impresionante colección de vehículos a lo largo de los años.

Karol G será reconocida como “Mujer del año”

El talento y la determinación de Karol G han sido reconocidos nuevamente. En 2024, la cantante colombiana ha sido nombrada Mujer del Año por Billboard, un honor que consolida su posición como una de las artistas más influyentes de su generación. Esta distinción es un testimonio del impacto significativo que ha tenido en la industria musical y de su capacidad para conectar con audiencias a nivel global.

A través de sus redes sociales, Billboard Mujeres Latinas en la Música anunció que Karol G recibirá el reconocimiento como Mujer del Año. Esta noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y por la comunidad musical. El premio se entregará el domingo 9 de junio, en una ceremonia que promete ser uno de los eventos más destacados del año.

Será reconocida por Billboard.

IG @Karolg

El éxito de "Mañana Será Bonito" y "TQG" ha llevado a Karol G a recibir múltiples premios y reconocimientos. En marzo, se hizo acreedora de su primer Grammy, un logro que muchos consideran un hito en su carrera. Este premio, junto con el reconocimiento de Billboard, refleja el arduo trabajo, la dedicación y el talento innato de la colombiana.