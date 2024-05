Estos son los 3 mejores doramas coreanos para ver con mamá el Día de las Madres

Actualmente, podemos encontrar toda clase de doramas coreanos en las plataformas de streaming, pues existen desde las historias más románticas hasta los dramas más conmovedores. De hecho, hay producciones que tratan temas complejos como la familia, los hijos y las madres, por lo que aquí te decimos cuáles son los mejores para ver con mamá.

Aunque el Día de las Madres no tiene la misma prominencia en Corea del Sur, el amor maternal es altamente valorado en la cultura coreana. Algunas de las producciones más populares destacan el sacrificio y la dedicación de las madres por el bienestar y la felicidad de sus hijos, mostrando su apoyo incondicional en la búsqueda de sus sueños.

¿Qué doramas coreanos puedo ver con mamá en su día especial?

"My Lovely Sam Soon":

"My Lovely Sam Soon", estrenado en 2005, es un clásico de los doramas coreanos. La historia se centra en una mujer pastelera de 30 años llamada Kim Sam Soon e interpretada por Kim Sun-a, que desafía los estereotipos de belleza y edad al luchar por encontrar el amor. De hecho, esta producción aborda temas como la autoaceptación, empoderamiento femenino y las expectativas sociales, por lo que está muy avanzada para sus tiempos.

Además, muestra la relación de Kim Sam Soon con su madre, quien es sumamente cariñosa y desempeña un papel crucial en la vida de su hija. Aunque a veces tienen diferencias, las dos son cercanas y se apoyan constantemente para cumplir sus sueños.

Este K-Drama se puede ver en Prime Video o Viki, pero también está totalmente gratuito, aunque en baja definición, por la plataforma de YouTube.

"Wonderful Mama":

"Wonderful Mama" es un drama coreano que se estrenó en el 2013 y sigue la vida de una madre soltera llamada Shim Ae Ri, interpretada por Bae Jong Ok, y sus tres hijos. Después de sacrificar todo por sus ellos, Ae Ri enfrenta desafíos financieros cuando sus queridos primogénitos enfrentan problemas personales. A medida que todos luchan por superar las dificultades, descubren el verdadero significado del amor y la importancia de la familia.

De hecho, este K-Drama aborda temas como la perseverancia, la crianza de los hijos y la importancia del apoyo mutuo en la familia, por lo que es excelente para verlo en familia el Día de las Madres. Si deseas verlo, se encuentra disponible en Apple TV, Prime Video o Viki.

"Hi Bye, Mama!":

Este dorama coreano se estrenó en el 2020 y trata de una madre llamada Cha Yu-ri, interpretada por Kim Tae-hee, que muere trágicamente en un accidente, dejando a su esposo e hija. Sin embargo, siete años después, recibe una oportunidad para regresar a la vida durante un período de tiempo y se embarca en un viaje para volver a conectarse con su familia, quienes han seguido su vida tras su fallecimiento.

"Hi Bye, Mama!" trata temas como el amor incondicional, la pérdida, la muerte, el duelo y la importancia de la familia, por lo que es una excelente opción para ver en familia, ya que envía un mensaje sobre la importancia de las madres en la vida de cada persona.

Si quieres verlo, únicamente está disponible en Netflix.