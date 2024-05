Adela pone en su lugar a Sofía Rivera Torres por atacar y burlarse de Lucerito | VIDEO

Cada vez son más las celebridades que muestran su apoyo a Lucerito Mijares tras las burlas que recibió de Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres. Esta vez fue la periodista Adela Micha quien encaró a la actriz en pleno programa cuestionando los comentarios negativos que hicieron sobre la joven cantante y por los que recibieron una ola de críticas tanto en redes sociales como de otros artistas.

Adela Micha encara a Sofía Rivera Torres y defiende a Lucerito

Adela Micha compartió un fragmento de su reciente programa al que fue invitada Sofía Rivera Torres, donde aprovechó para externarle su desacuerdo por las burlas que hizo junto a Eduardo Videgaray sobre el aspecto físico de Lucerito Mijares, de 19 años. Sin temor a represalias, la presentadora de televisión se mostró molesta tanto por lo ocurrido como por el argumento de la también actriz.

“A mí me parece que es una jovencita, que es una chavita que apenas se está dando a conocer en el ojo público, que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados. Me extrañó de ti porque tú tienes un discurso feminista, que las mujeres, y se me hizo raro (…) Ay, se me hizo manchado, ¿por qué no te metes conmigo? O sea, te manchas con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera”, dijo Adela Micha.

Eduardo Videgaray vuelve a burlarse de Lucerito Mijares

Aunque los conductores ofrecieron una disculpa a la participante de "Juego de Voces" tras los ataques que recibieron en redes por parte de los internautas, Eduardo Videgaray se mostró molesto ante la insistencia de los ataques por lo que una vez más se lanzó contra Lucerito Mijares asegurando que gracias a ellos y la polémica se hizo famosa en redes sociales. Además, el presentador advirtió que continuarán haciendo chistes durante su programa.

“Si ustedes ve en trending topic a Lucerito Mijares, es gracias a nosotros. Hicimos unos pinc*** chistes y ya, ni siquiera estuvieron gachos, súper leves”, dijo en una transmisión del programa “La Corneta” para después añadir: “Además, se la van a pelar porque vamos a continuar haciendo chistes, no de quien ya se quejó”.

Eduardo Videgaray asegura que gracias a él Lucerito Mijares es famosa. Foto: IG @eduardovidegaray??

Así respondió Lucerito Mijares a la polémica

Durante un encuentro con los medios retomado por el programa "Despierta América", Lucero Mijares no evitó ser cuestionada sobre los comentarios que lanzaron los conductores en su contra y expresó que sus famosos papás no dudaron en apoyarla: "No le queremos dar importancia a esto. Lo comentamos como familia sí, pero, nos dio igual, la verdad, nos dio muy igual. Allá ellos, yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea será algo normal".

Mientras tanto, la "Novia de América" replicó las declaraciones de su hija y canceló definitivamente a Rivera Torres y Videgaray: "Nena hermosa, joven admirable. Mi Lucero. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, no los conocemos, afortunadamente. No nos importan, lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”.