Wendy Guevara se encuentra con Lola Cortés y revive la polémica: "una mujer que sí tiene talento"

La final de "La Más Draga" nos dejó momentos icónicos como el primer acto público de Daniel Bisogno tras sus problemas de salud y en compañía de un misterioso influencer; sin embargo, ellos no fueron los únicos que se robaron la atención, pues ya arriba del escenario Wendy Guevara y Lola Cortés revivieron la polémica sobre las declaraciones de la jueza de "La Academia" en las que aseguró que "La Perdida" no es ninguna artista.

Así se vivió el encuentro entre Wendy y Lola Cortés, la influencer lanzó broma ante el público

Anoche durante la final de "La Más Draga" Wendy eclipsó como presentadora y uno de los momentos más icónicos de la noche fue cuando tuvo que presentar a Lolita Cortés ante el público eufórico. Por supuesto, no perdió la oportunidad de lanzar un comentario en tono de broma con el que recordó todo lo que se ha dicho de ellas en los últimos días. Cabe recordar que las declaraciones de la actriz y cantante surgieron luego de que la influjencer acompañó a Madonna en su show por México.

Ambas se saludaron. (Foto: Especial)

"Quiero presentar a una mujer que sí tiene talento, que sí está preparada", comenzó a decir Wendy y ante las risas de los presentes, reaccionó pidiendo que no se burlen de ella y finalmente añadió, "con mucho respeto quiero que pase esta jurado que es de las más chingon*s, la señora Lola Cortés".

En medio de los aplausos, la artista se presentó en el escenario mientras en el escenario la recibieron con besos y abrazos. Por su parte, la influencer y ganadora de "La Casa de los Famosos México" aprovechó para ponerle fin a la enemistad y todo lo que se ha dicho en los últimos días.

Wendy con Madonna. (Foto; Instgagram)

"Te conozco de la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona y quiero decirte que eres una ching*na. Me querían hacer pelear con Lolita, pero no, así no son las cosas", dijo Wendy.

Finalmente, Lilita Cortés continuó con sus palabras en la final de "La Más Draga" y dijo sentirse orgullosa por ser parte de la comunidad, ignorando así la polémica con la famosa: "somos muchos y vamos para adelante", fueron sus palabras antes de salir del escenario.