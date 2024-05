Leonardo de Lozanne coquetea con Mariana Seoane en pleno programa; hace unos años aplicó la misma con su ex

Las redes sociales se encargan de difundir todo lo que sucede en el mundo, incluso el de la farándula y ahora las miradas se centran en el cantante Leonardo de Lozanne, quien en pleno programa de “Miembros al aire” coqueteó con la actriz y cantante Mariana Seoane, quien acudió como invitada especial y por eso fue parte de una dinámica de preguntas y respuestas. Lo curioso es que el vocalista de Fobia ya había usado sus tácticas de ligue en el programa, pero para conquistar a su exesposa, Sandra Echeverría.

El presentador del programa “Miembros al aire”, de 53 años de edad, recibió a la actriz de “Por ella soy Eva”, quien lideró la dinámica de preguntas y respuestas porque hizo cuestionamientos para saber con quién de los conductores tendría la cita perfecta. Esto subió la temperatura del programa de Unicable, especialmente entre el cantante y la actriz.

El cantante y presentador causó furor con las respuestas que le dio a la actriz en la dinámica en la que participaron. Foto: Instagram Leonardo de Lozanne.

Leonardo de Lozanne pone los ojos en Mariana Seoane

“¿Cuál es tu mayor rasgo seductor?”, le preguntó Mariana Seoane, de 47 años, a Leonardo de Lozanne, quien respondió que su sentido del humor. Posteriormente, la cantante de “Me equivoqué” hizo otra pregunta que generó que el ex de Sandra Echeverría empezara el coqueteo. “Qué tipo de actividades disfrutar hacer en tu tiempo libre”, preguntó la famosa y obtuvo esta respuesta del cantante: “Me gusta viajar, pero, la verdad, si estoy en la onda de descansar, me encanta decir ‘hoy no voy a hacer nada’”.

Al escuchar esto, la villana le preguntó al cantante de “Veneno vil” “¿sí puedes?”, así que el famoso le dijo “bueno, si estoy contigo, obviamente sí haría algo”. La respuesta del conductor sorprendió, generando revuelo entre el resto de los conductores, al grado de que Paul Stanley expresó “¡ya vámonos, mejor!”.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría y su historia de amor en TV

Aunque el momento de coqueteo entre Leonardo de Lozanne y Mariana Seoane cautivó, algunos usuarios de redes sociales recordaron que el cantante ya había usado sus métodos de ligué en “Miembros al aire” con Sandra Echeverría.

La cantante, de 39 años, acudió al programa en 2011 para promocionar su primer álbum y quedó flechaza con su ahora exesposo, con quien estuvo bromeando e incluso cantaron brevemente juntos. La química entre ellos fue tan evidente, que los entonces presentadores del programa dijeron que harían bonita pareja. Antes de acudir al programa de Unicable, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría ya habían coincidido en “México suena”, de modo que su historia se construyó en la TV porque poco a poco se fueron conociendo.

Pese a que su historia de amor parecía sacada de una película, los famosos se separaron oficialmente en 2023. La pareja trató de salvar su matrimonio, pero no lo logró y pusieron punto final a su relación de pareja, tras 11 años de matrimonio y un hijo en común.