Cynthia Klitbo se niega a hablar sobre el regreso de Angélica Rivera tras pleito con Sofía Castro

Cynthia Klitbo comparte una gran amistad con Angélica Rivera, por ello no evitó ser cuestionada sobre los rumores del regreso de la actriz a las telenovelas tras más de 15 años de ausencia. Sin embargo, la conocida villana de televisión se negó a revelar detalles del tema, debido al fuerte pleito que protagonizó con Sofía Castro hace unos años luego de que hablara sobre el matrimonio de “La Gaviota” con Enrique Peña Nieto y una supuesta infidelidad del exmandatario.

Cynthia Klitbo rechaza hablar sobre Angélica Rivera

El regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica es una realidad y así lo confirmó la periodista de espectáculos Pati Chapoy en “Ventaneando”, donde detalló que se trataría de un proyecto con la plataforma de streaming Vix para, señalaron en el programa, la nueva versión de “Mirada de mujer” lanzada en 1997 y en la que participaron Angélica Aragón, Ari Telch, Fernando Luján, Evangelina Elizondo y Margarita Gralia.

Al respecto, en un encuentro con la prensa Cynthia Klitbo se negó a dar más información como una de las personas cercanas a Rivera, esto debido al pleito que sostuvo en 2022 con Sofía Castro al hablar sobre lo mucho que afecto a su amiga la supuesta infidelidad de Enrique Peña Nieto mientras estaban casados.

“Yo no hablo de mi amiga Angélica porque no soy su portavoz, tiene una hija y los proyectos de trabajo ella los dirá en su momento y no le quiero quitar su primicia porque es mi hermana. Yo feliz de mi amiga, pero no acostumbro hablar cosas que entre y yo hablamos”, dijo la actriz.

Cynthia Klitbo se niega a hablar sobre el regreso de Angélica Rivera a las telenovelas. Foto: IG @laklitbocynthia

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Angélica Rivera?

En entrevista con la periodista Inés Moreno, Klitbo aseguró haber sido testigo de lo mucho que sufrió Angélica Rivera en su matrimonio con el exmandatario. Las declaraciones habrían molestado a la actriz y su hija, Sofía Castro, quien no dudó en salir en defensa de su madre asegurando que Cynthia se equivocaba.

“Le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor, que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Será muy el señor presidente, pero eso no le da el derecho de herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo, se le fue todo el país encima”, dijo Klitbo.

Sofía Castro defiende a su mamá, Angélica Rivera, tras las declaraciones de Cynthia Klitbo. Foto: IG @sofia_96castro

Sofía Castro defiende a su mamá, Angélica Rivera

La hija del productor José Alberto “El güero” Castro no dudó en defender a su mamá y se dijo molesta por las declaraciones de Klitbo, asegurando que estuvieron fuera de lugar. Además, apoyó a su mamá en la decisión de mantener lo ocurrido en su vida privada, su matrimonio y separación alejado de los reflectores.

“Nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro (…) Prefiero mantenerme al margen de esto porque sí me incomodó un poco la entrevista que dio Cynthia al exponer tanto a mi mamá, pues la verdad yo menos voy a hablar porque la única que sabe sus historia, su verdad y la vida de ella es mi mamá”, dijo al ser abordada por los medios retomado por “Venga la Alegría”.