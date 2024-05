¿Tiene nuevo proyecto? Vanessa Guzmán habla de su regreso a Televisa: "mi carrera como actriz es prioridad"

Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana es Vanessa Guzmán, quien desde finales de la década de 1990 ha estado muy activa en la industria del entretenimiento con telenovelas como "Atrévete a soñar", "Infames" o más recientemente "Soltero con hijas"; sin embargo, la actuación no es su única pasión, pues también es una atleta certificada en fisicoculturismo, por lo que la vida fit se ha apoderado de ella en los últimos años.

Pero todo podría cambiar con un posible regreso a la pantalla chica de la mano de Televisa, pues fue vista la tarde del lunes en la televisora de San Ángel y según adelantó en un encuentro con los medios, retomado por Edén Dorantes, si todo sale bien, pronto tendrá un nuevo proyecto. Por otro lado, habló sobre su actual vida fitness de la que no piensa alejarse, ya que como ella misma lo comentó, es una atleta de alto rendimiento.

¿Regresa a las telenovelas? Captan a Vanessa Guzmán en Televisa

El pasado lunes Vanessa Guzmán reapareció en Televisa y ofreció unas breves palabras al periodista, en las que confirmó que ya se encuentra en pláticas para regresar a la televisora, pero que hasta el momento no hay nada seguro.

"Es un día especial en muchos aspectos y yo siempre agradecida de estar por aquí de regreso. Vinimos a visitar, a platicar, a ver y ojalá que pronto tengamos buenas noticias", fue la corta declaración sobre su paso por la televisora de San Ángel. Cabe destacar que entre su agenda también destaca el deporte, pero según contó, tiene muy claro que su trayectoria artística es y será siempre su mayor prioridad.

"Sigo dedicada también a esa parte, por supuesto, siempre mi carrera como actriz va a ser mi prioridad y obviamente como siempre lo he declarado, no me he retirado. Simplemente hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver", contó.

¿Qué hace Vanessa Guzmán?

Tras su paso por la televisión, Vanessa Guzmán incursionó en el deporte, para ser específicos en el fisicoculturismo, esto mientras se enfrenta a los ataques de pánico y ansiedad, según ella misma ha comentado. Por supuesto, el ser una atleta de alto rendimiento le ha traído muchas críticas y en esta reciente aparición no dudó en responder a cada una de ellas y ponerles fin.

"Uno no le va a dar gusto a nadie, pero como lo dije en un principio, mis sueños, mis ilusiones y mis metas son mías, no me baso en el qué dirán ni marcan la persona que soy. El público me conoce y les tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado y a los que no me han apoyado y me han criticado les agradezco el doble porque me han hecho mucho más fuerte, invencible y me hacen darme cuenta que puedo seguir adelante", dijo al recordar que no hace ejercicio por hacerlo, sino que es una atleta profesional.

Durante sus breves declaraciones la actriz afirmó que se sigue preparando para competir, aunque "dependiendo de los planes y proyectos que puedan venir", se está comenzando a preparar para competir en el mundo del fisicoculturismo dentro de 10 semanas. "Estaré en una competencia en Texas y si el tiempo da, haré otra por Chicago".