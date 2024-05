Ludwika Paleta expone las críticas que recibe sobre su cuerpo y responde: "duele ver que la gente no tiene consciencia"

Desde muy joven, la actriz Ludwika Paleta se consolidó como una de las famosas más queridas de México y con su debut en "Carrusel" logró convertirse en la sensación, por lo que a sus 45 años sigue dedicándose a la actuación con títulos como "Noche de bodas" o "¿Quieres ser mi hijo?". Sin embargo, el cariño que el público siente por ella no la ha salvado de la polémica, pues en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán.

Una de las más recientes polémicas a las que se enfrentó ocurrió este fin de semana, cuando la famosa expuso en su cuenta oficial de Instagram algunos de los comentarios de odio, mismos en los que se leen fuertes críticas sobre su cuerpo. Con su nuevo mensaje, la actriz revivió el discurso que dice que de los cuerpos ajenos no se habla y si bien segura no sentirse afectada, sí reconoció que le "duele" que la gente "no tiene consciencia" sobre lo que escribe en las redes sociales.

Por esta foto le llovió el hate. (Foto: IG @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta responde a quienes aseguran que "dio el viejazo" o llaman "gorda"

Ludwika Paleta usó su cuenta oficial de Instagram para exponer algunos de los comentarios que recibe por parte de sus seguidores para mostrar con quienes la apoyan sólo un pequeña "probadita" de lo que lee todos los días. Todo inició con una publicación en la que se deja ver en un café de Cracovia con un look relajado, pero muy sonriente, aunque la sección de comentarios se transformó en críticas hacia el físico de la famosa, así como de su edad.

"Esta es solo una probadita de los comentarios que recibo todos los días. No solo yo, muchas personas en todo el mundo, sobre todo mujeres. Te puedo decir que yo, después de tantos años, ya estoy acostumbrada. Creo que el primer recuerdo que tengo de leer algo falso o lastimoso sobre mí en una revista fue hace 35 años. Que si estaré acostumbrada", dijo la actriz luego de publicar capturas de pantalla con hate de sus seguidores.

Los comentarios de odio que recibió. (Foto: IG @ludwika_paleta)

En su mensaje, también señaló que aunque aprendió a desprenderse de comentarios como estos, "duele ver que la gente no tiene ninguna consciencia sobre las cosas que sin pensar comenta". Ante ello, invitó a cuestionarse por qué muchas personas no se aceptan a sí mismas, ya que viene de señalamientos como estos.

"Aprendamos a ser más empáticos. A probarnos las cosas en carne propia. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada", escribió al lanzar un poderoso mensaje en el que afirmó que ama a las personas "a pesar de cómo se ven".

El mensaje que mandó. (Foto: IG @ludwika_paleta)

Luego de que sus palabras fueron difundidas, en su post original y del que se desató la polémica, algunos fans salieron a defenderla de las críticas y llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo.