Aseguran que Clara Chía también le fue infiel a su novio cuando empezó a salir con Gerard Piqué

A casi dos años de que se destapó la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, sale una nuevo escándalo en torno al tema, esta vez se dio a conocer que Clara Chía, la tercera en discordia, también le habría sido infiel a su pareja, pues cuando empezó a salir con el exfutbolista también tenía pareja.

Poco se sabía sobre cómo inició el romance entre la joven y el español, pero poco a poco se han ido revelando más detalles de cómo se conocieron y el momento en el que ocurrió el flechazo. Pero ahora sale un giro inesperado que podría destapar la deslealtad de Clara.

Ahora se reveló que no solo a Shakira le fueron infiel, también Clara Chía a su novio. Esta versión fue contada por una joven a través de TikTok, quien dijo que trabajó con la actual novia de Gerard en el bar donde conoció al deportista. De acuerdo con la versión de la internauta, todo surgió en ese lugar y su vínculo fue creciendo poco a poco hasta que se destapó la infidelidad, la cual no imaginó nunca que ocurriría pues ella tenía novio en ese miento.

“Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, el cual yo conocía porque venía muchísimo al donde trabajábamos. Él trabajaba en su agencia de publicidad en Barcelona”, contó. “Teníamos las típicas conversaciones de: ‘Yo me voy a dormir a casa de mi novio’”, contó.

Según la creadora de contenido, Gerard frecuentaba mucho el lugar y se llevaba muy bien con Clara; pero se percató que había algo más entre ellos cuando una ocasión el exjugador apareció en el lugar oculto del rostro y todo para no ser evidenciado, pues iba a ver a la joven de la que se había enamorado.

"Un día, estábamos yo y Clara trabajando en la misma barra y de golpe apareció un (hombre) con un pasamontañas y, claro, yo me asusté. Entonces él se levantó el pasamontañas y adivinen quién era. Sí, amigas, lo que sospechan: Piqué. Pero la verdad es que a mí no me pareció raro porque era un cliente muy recurrente”, añadió.