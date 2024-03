Shakira confiesa en su nueva canción que extraña a Piqué

Shakira enloqueció a todo internet con el vistazo a su nueva canción titulada, "La fuerte" y es que luego del gran éxito de la Music Sessions 53, que puso a bailar a todo el mundo, ya se esperaba una colaboración más.

Primer sencillo del álbum "Las mujeres ya no lloran", lo que hizo que sus fans se alegrarán y comenzarán a ah ella viral en todas las redes sociales, ya que se espera que su nuevo disco sea un éxito rotundo.

"La Fuerte", nueva canción de Shakira, nos muestra su lado más íntimo, pues luego de la muy sonada y polémica separación del exfutbolista español Piqué, nos confiesa que lo ha extrañado.

Una faceta nueva en los temas de Shakira, pues Monotonía y la sesión con Bizarrap nos dejan una nueva y emocionante era de Shakira en su renacimiento musical.

"Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y para qué, si ya me lo sé No te olvidó por más que aparente", dice Shakira en su nueva canción.