Lenny Kravitz niega relación con modelo mexicana, lleva 9 años en celibato

Mucho se habló en los últimos meses sobre el amor que tiene Lenny Kravitz con la supermodelo mexicana Ana Paula valle con quien ha sido visto un repetidas ocasiones tanto en fiestas como en lugares públicos, paseando y muy cerca uno del otro. Sin embargo, parece que solamente son amigos, dadas las recientes declaraciones del cantante.

En fechas recientes, cuando apenas cumplía sus 60 años, dio una entrevista al diario The Guardian donde seguro que se siente pleno y feliz de saber la edad a la que ha llegado sobre todo porque se encuentra en un momento saludable, y después de haber pasado por tantas calamidades como vivir en la calle.

Sigue leyendo: Salma Hayek revela cómo fue la lujosa fiesta de Lenny Kravitz por su cumpleaños número 60

Lenny Kravitz lleva 9 años en celibato

Lenny Kravitz ha demostrado su amor por México. Crédito: Instagram / Lenny Kravitz

Respecto a su vida privada, mencionó también que hace 9 años que no tiene una pareja sentimental y tampoco sexual porque es el mismo tiempo que ha estado en celibato y no está interesado en las relaciones casuales. Lo anterior tiene que ver con una especie de maldición que su padre le dejó cuando eran niños.

La historia que contó es que un día escuchó a su padre hablando con una de sus amantes y decidió confrontarlo, pero la única respuesta que recibió es que seguramente él terminaría haciendo lo mismo cuando creciera. Aunque intentó mantenerse alejado de esto, fue cuando se divorció de su esposa Bonet cuando comenzó a tener muchas mujeres, a jugar con sus sentimientos y no respetar la responsabilidad afectiva.

Entonces, un buen día decidió cambiar para no darle la razón a su papá, aunque no fue fácil: "Tuve que afrontar esto y me llevó varios años lo primero que hice fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí".

¿Quién es Ana Paula Valle?

Ana Paula es una supermodelo, reconocida mundialmente, pero oriunda de Puerto Vallarta. Crédito: Instagram / Ana Paula Valle

Hasta el momento, no se había confirmado su supuesta relación con la mexicana Ana Paula Valle, quien ha trabajado con las mejores publicaciones, alfombras, pasarelas y marcas por todo el mundo. Numerosas revistas del corazón los ubicaban juntos y probablemente enamorados, pero parece que ello estaba lejos de ser cierto.

Te puede interesar: VIDEO: Lenny Kravitz presume su cena en un puesto de la calle en CDMX y cautiva en redes: “Humilde mi chiquito”

La mexicana es originaria de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco. Ha sido la cara de marcas como Tom Ford Beauty, Julio, Francisco Cancino y Palacio de Hierro. Tiene muchos años trabajando en estas plataformas, desde que fue descubierta en Instagram a los 15 años por Fernando Poil, quien la firmó con NEXT, MGM, CHadwick, Welovemodels.