Irina Baeva revela que está lista para ser mamá y tener un hijo con Gabriel Soto: "que Dios me dé esa bendición"

Irina Baeva confesó que desea formar una familia con su novio Gabriel Soto y aunque no lo están planeando en este momento, están abiertos a la posibilidad de que ocurra pronto. De ser así, sería el tercer hijo del actor y el primero de la actriz, agrandar la familia es algo que han platicado como pareja y en un futuro no será sorpresa verlos convertirse en padres.

Pese al escándalo de infidelidad con el que inició su romance, la nueva “Aventurera” y Gabriel han demostrado tener una relación muy sólida e incluso la edad no ha sido un obstáculo entre ellos, pues la actriz rusa tiene 31 años y Soto 49 y ya llevan cinco años juntos.

Seguir leyendo:

Irina Baeva, criticada por ser la nueva “Aventurera”; en redes dicen que María León debió ser la protagonista

Irina Baeva le responde a Geraldine Bazán por ventilar supuesta infidelidad de Gabriel Soto: "mi pareja está conmigo"

Los medios de comunicación se encuentran sobre Baeva pues recientemente se anunció que protagonizará la puesta en escena “Aventurera” dirigida por Juan Osorio. Fue durante una entrevista con medios de comunicación cuando Irina fue cuestionada sobre la maternidad y esto respondió.

"Yo la verdad es que feliz de la vida, en el momento en el que Dios me de esa bendición yo feliz. Por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana pero en un futuro muy lejano o cercano, no sé", expresó.