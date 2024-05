Pedro Infante ocultó un gran secreto durante el Cine de Oro: esta es la triste confesión del 'Ídolo de México'

Pedro Infante es uno de los nombres más importantes del Cine de Oro en México. Su talento actoral y como cantante lo llevó a escribir su nombre con letras de oro en la historia del séptimo arte en nuestro país. Lo que pocos saben es la vida que llevaba fuera de los escenarios y de las cámaras. El 'Ídolo de México' tenía un triste y desgarrador secreto con el que tenía que vivir.

El 'Ídolo de Guamúchil' tuvo una de las carreras más exitosas en la historia de México, pero no todo era color rosa en su vida. En una entrevista inédita que fue recuperada por sus fans, Pedro confesó una triste verdad que vivió mientras trabajaba en el Cine de Oro. Ahora es momento de revivir ese recuerdo.

Pedro Infante fue uno de los grandes exponentes del Cine de Oro (IG: pedro_infante_official)

La triste verdad que ocultó Pedro Infante

A pesar de ser uno de los actores más queridos y reconocidos de México, Pedro Infante tenía un secreto. El 'Rey de las Rancheras' se sentía triste mientras trabajaba. Eso sí, llevaba una buena relación con muchos de su compañeros de profesión. Infante era uno de los grandes del Cine de Oro, pero no sentía que fuera un buen artista. La entrevista se realizó cuando tenía tan solo 38 años.

Todo parece indicar que el 'ídolo de Guamúchil' no confiaba con su capacidad actoral. El actor confesó: "Yo entré al cine, pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada". Esta entrevista no fue la única ocasión en la que habría dicho eso. En diferentes registros se muestran momentos en los que no tenía ganas e incluso retrasaba las filmaciones.

Pedro Infante pensaba que no era buen actor (IG: pedro_infante_offical)

¿Cuántas películas hizo Pedro Infante?

El actor participó en más de 60 películas y grabó más de 300 canciones a lo largo de su carrera en el mundo artístico en México. Su hermosa voz lo llevó a ser considerado como el 'Rey de las Rancheras'. A lo largo de su carrera como histrión colaboró como grandes actrices y actores de la época como Jorge Negrete, María Félix y un sinfín de nombres que pusieron en alto el nombre del México en el séptimo arte.

A lo largo de su vida laboral fue galardonado con una infinidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Fue nominado como el 'Mejor Actor' en los Premios Ariel en los siguientes años: 1948,1949, 1950, 1953, 1954, 1956 y 1957. El 'Ídolo de Guamúchil solo fue reconocido con dicho premio en 1956. A nivel internacional se quedó con un Oso de Plata a la mejor interpretación masculina en el Festival de Berlín en la edición de 1957.