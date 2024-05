VIDEO: Poncho de Nigris causa indignación por mojar a sus hijos con agua tratada que era para regar el jardín

Poncho de Nigris se encuentra de nuevo en la polémica, esto luego de presumir en redes sociales que contrató una pipa con agua tratada para regar su enorme jardín con plantas, de las que dijo, son muy valiosas para él; sin embargo, las críticas en su contra vinieron por distintas razones, ya que algunos internautas afirmaron que el influencer desperdició el agua al hacer el riego a pleno rayo del Sol.

Esto no es todo, ya que también disfrutó de un momento de diversión con sus hijos, pero la decisión no fue del agrado de todo el mundo, ya que al mojarlos a manguerazos también implicó el uso del agua tratado y ante ello algunos se preocuparon por el bienestar de los pequeños. Hasta el momento el participante de "La Casa de los Famosos México" no ha dado ninguna declaración al respecto, aunque sus seguidores lo tundieron en redes.

Así compartió un divertido momento con sus hijos. (Foto: IG @ponchodenigris)

Poncho de Nigris moja a sus hijos con agua tratada y lo critican en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, el también cantante compartió la tarde de este lunes un video en el que aparece en el jardín de su hogar, pero lo más llamativo del momento es que en brazos carga una enorme manguera de la que sale agua; por su parte, en las áreas verdes del lugar también se encuentran sus tres hijos, a quienes no dudó en rociar con el líquido. Si bien en el momento se escucha cómo todos disfrutan del momento, desató la polémica entre sus fans.

"Nos divertimos con los hijos, a cuantos no mojaron con la manguera ??? Los leo a todos", fueron las palabras de Poncho de Nigris y ante las que sus seguidores no dudaron en responderlo para criticarlo.

Cabe destacar que el mensaje anterior fue con lo que remató su post de Instagram, ya que allí explicó que contrató una pipa con agua tratada para regar los árboles y plantas, pues no le gustaría que se secaran. Sobre ello, añadió que su jardín le cuesta mucho más que contratar el servicio y adelantándose a las críticas que podía recibir, dijo que aunque muchos vean en esto una forma de desperdiciar el vital líquido, no es así.

Lo criticaron por mojar a sus hijos. (Foto: IG @ponchodenigris)

"Les mando un abrazo a todos y yo sé que se ve como si estuviera tirando el agua pero no es así, al contrario cuido los árboles para que llueva más, de hecho todos deberían sembrar árboles eso ayuda mucho!", agregó. Asimismo, dijo que es "agua especial" que paga con sus esfuerzos y aprovechando una actividad del hogar, también disfruta de un momento divertido con sus hijos, pero fue esto último lo que despertó la indignación en redes.

Critican a Poncho de Nigris por mojar a sus hijos con agua tratada

Luego de compartir el video, la indignación se hizo presente en las redes sociales y aunque hay críticas, también algunos internautas salieron a defender a Poncho de Nigris. "Y bañas con esa agua tratada a tus hijos????", "Cómo es posible que se molesten de todo lo que hagas?", "Tu cuida el medio ambiente y de pasada que se diviertan , que te valga m*dre lo que digan la gente nunca está contenta" y "a este vato le encanta ver el mundo arder".