"La amo mucho y estoy feliz": las tiernas palabras con las que Nodal habló de Cazzu días antes de anunciar su separación

Días antes de que se anunciara la separación entre Christian Nodal y Cazzu, el cantante dio una entrevista en la que habló de la mamá de su hija con mucho cariño a pesar de que en ese momento ya habrían terminado su relación, pero no solo eso, el intérprete dijo que si algún día se separaran entre ellos habría una linda amistad.

Han pasado tan solo unos días desde que Nodal anunció su separación de Cazzu después de dos años juntos y una hija en común y ya comenzaron a circular los rumores de los motivos por los que pusieron fin a su relación, se dice que hubo un distanciamiento entre ellos y eso los llevó a romper su noviazgo, pero también han surgido especulaciones que apuntan a una mala convivencia, aunque esta versión quedaría desmentida con esta entrevista.

Durante una entrevista realizada tan solo unos días antes de que se anunciara su rompimiento, el intérprete de "Botella tras botella" reveló a Raúl de Molina del programa El Gordo y la Flaca, el profundo amor que sentía por Julieta Cazzuchelli y lo feliz que estaba de haberla elegido como madre de su hija.

"Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, ella es una gran, gran mamá, es un gran ser humano", confesó.

Lo que más llamó la atención de esta entrevista es que de alguna forma dejó entre ver que los artistas ya habrían estado separados, pues aunque el periodista de espectáculos no se lo preguntó, Christian expresó cómo sería la relación con Cazzu si en algún momento decidieran separarse.

"Uno nunca puede dar algo por hecho, yo no sé qué vueltas para a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso. Tenemos una muy buena amistad, yo tengo un gran compañerismo con ella. La amo mucho", expresó.