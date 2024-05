Juan Osorio busca a Cristian Castro para interpretar a famoso personaje en Aventurera

Juan Osorio aprovechó la presentación del elenco de la obra Aventurera, para hacerle un llamado al cantante Cristian Castro, quien en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por su vida amorosa.

El productor de la puesta en escena no descartó que el hijo de Verónica Castro pueda integrarse al proyecto que está próximo a estrenarse y durante la entrevista para el programa Ventaneando expresó:

Al respecto de la idea de que el “Gallito feliz” sea el protagonista de Aventurera, Osorio se mostró entusiasta y subrayó:

Contrario a esta posibilidad, Juan rechazó categóricamente que pueda extender una invitación a Pablo Montero para formar parte de este proyecto.

“Me da nervio, ¿qué tal si no llega?, me da mucho nervio, me vaya a decir que sí viene y a la mera hora me deja plantado, como novia de pueblo”, dijo el productor haciendo alusión a lo que vivió cuando el cantante era el protagonista de la serie “El último rey: el hijo del pueblo” en honor a Vicente Fernández.