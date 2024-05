Lucerito Mijares asombra con su potente voz al cantar “La cigarra” a lado de su madre, Lucero

Demostrando que tiene resiliencia, Lucerito Mijares continúa cumpliendo con su apretada agenda laboral y ella y su madre, Lucero, ofrecieron una entrevista con la periodista Adela Micha. Durante la charla, las artistas hablaron de sus carreras, pero las miradas de nuevo estuvieron en la joven, de 19 años de edad, porque deleitó con su talento y presencia al interpretar a lado de su madre “La cigarra”.

Lucero, de 54 años, externó que está orgullosa de su hija, quien es fruto de la relación que tuvo con Manuel Mijares. “Nos tiene tan orgullosos esta niña”, expresó la artista, quien agregó que su voz la impresiona. “Yo veo a Lucero con tanta inteligencia emocional, tan plantada, con una seguridad, obvio le dan nervios, pues si a mí me dan nervios, pero ese nervio lo convierte en una energía tan especial”.

Lucerito Mijares y Lucero cantan juntas

Tras elogiar a Lucerito Mijares, la joven destacó que todo lo que ha aprendido es gracias a sus padres, quienes no sólo son talentosos, sino disciplinados. Además, la participante del programa “Juego de Voces” accedió a cantar en el programa de Adela Micha, acompañando a su madre en la interpretación de la canción “La cigarra”.

Lucero y Lucerito Mijares cantaron “La cigarra”, de modo que la joven volvió a sorprender con su talento. Foto: Archivo.

Lucero empezó a cantar entonando “ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete”. Posteriormente, Lucerito Mijares se sumó, demostrando que tiene una potente y afinada voz, de modo que su madre la miraba con admiración y orgullo.

Lucero presume el talento de su hija

“Ay, qué tal canta esta niña”, externó Lucero, quien no dejaba de sonreír. “Está insuperable y así canta todos los géneros”. Al recibir los halagos de su madre, Lucerito Mijares se mostró apenada e incluso dijo que la canción no le salió “tan bien”; al escuchar esto, Lucero agregó que su hija es muy exigente con ella misma y, en parte, eso la ayuda a mejorar.

Adela Micha destacó que la hija de Lucero y Manuel Mijares es humilde, pese a que tiene una de las mejores voces en la actualidad. “Dicen que lo que se hereda no se huerta”, añadió la periodista, de modo que Lucero destacó que su hija la ha superado y está emocionada por ver cómo avanza su carrera.