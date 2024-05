Lucerito Mijares reacciona a burlas de Videgaray, La Estaca y Sofía Torres: "No los conozco"

Eduardo Videgaray, José Ramón "La Estaca" y Sofía Torres, conductores de televisión, arremetieron con comentarios de burla en contra de la cantante y actriz, Lucerito Mijares. Desde entonces, han recibido una serie de críticas, ataques y cancelaciones porque hablaron de temas como su aspecto, su cuerpo, etcétera.

Al respecto, Lucero y Mijares, sus padres, salieron a defenderla como primera línea de protesta, pero junto a ellos, cientos de otras personas de gran fama y reconocimiento en México, así como diversos fanáticos, influencers y de pronto, habían quedado cancelados, al grado de tener que pedir perdón.

Lucerito Mijares por fin reacciona a los insultos de Videgaray, "La Estaca" y Sofía Rivera Torres

Aseguró que está blindada por sus padres. Crédito: Instagram

Hasta entonces, Lucerito Mijares no había hecho ningún comentario al respecto, y fue durante su invitación al programa de Adela Micha, donde estuvo respaldada por su mamá, aseguró que no fue algo que le causara mucho conflicto porque tiene una educación donde le han enseñado a protegerse de los malos comentarios de la prensa.

Aseguró que si hacer bromas con su cuerpo, con su personalidad e identidad, es problema suyo y no es algo que invite a las demás personas a burlarse de lo mismo; y reveló también que a pesar que a ella no le afectan los comentarios, si llegaran a meterse con personas cercanas a ella, los defendería.

"Uno lo puede decir de uno, quiero llegar al punto de que si yo hago bromas de eso, es por mí. A mí me dio igual, fue como "yo no me he metido con ellos, no los conozco", si hubiera dicho mala onda con ellos, pues chance y sí, aquí fue de que nos vamos a meter con esa niña porque queremos".

Dijo que no lloró ni le afectó al grado de ir al psicólogo. Crédito: Instagram

La actriz de teatro musical también dijo durante la entrevista que en ese momento fue muy directa con su mamá en que una cosa es el humor y otra cosa es burlarse de las personas, insultarlas, pero afortunadamente su padres le enseñaron a blindarse ante los malos comentarios.

"Ya que se metan conmigo, pues afortunadamente a mí no me afecta, o no tanto, pero si pasa esto contigo, o con familia, con amigos, salgo a decirles todo porque son personas que quiero, que me caen bien, de mí, afortunadamente mis papás me enseñaron a blindarme, porque en este medio dicen todo y les da igual".

Lucero opina de las disculpas que ofrecieron por sus comentarios

Dijo que ella puede hacer bromas de su cuerpo. Crédito: Instagram

Por su parte, Lucero aseguró que se trata de un capítulo cerrado en su vida. Dijo que los tres ya quedaron completamente cancelados de su vida y de su carrera musical, y dijo que no aceptan las disculpas que dieron, pues se nota que no se trató de algo sincero.

Cuando una disculpa acaba en una broma, ya no es disculpa. Una disculpa de esa tamaño pudo haber sido más seria o no darla. Para mí gusto fue un poquito forzada, no estaba tan en sus mentes. sIento que ya no venía al caso. Lo hubieran pensado antes de leer el guión o de hacer el chiste.