La terrorífica película de Indonesia que te mantendrá en suspenso, este fin de semana es de las favoritas en Netflix

El fin de semana llegó y eso significa una excelente oportunidad para disfrutar desde la comodidad de tu casa de la película de terror "Monster", disponible en el servicio de streaming Netflix y que inmediatamente se colocó entre las favoritas de los clientes.

Dirigida por Rako Prijanto, la película indonesia es una reinterpretación del filme estadounidense "The Boy Behind the Door" (2020). La narrativa se centra en la angustiante experiencia de dos jóvenes que deben enfrentar a un captor despiadado. Todo sucede mientras los menores se encuentran en una ubicación desolada.

La película es un éxito. Foto: Netflix

¿De qué trata Monster?

La historia comienza con Alana y Rabin, dos mejores amigos que disfrutan de una tarde después de la escuela. Después de varias horas de juego, los protagonistas no se percatan de que un hombre sospechoso, Jack, los sigue desde vehículo. La tensión aumenta cuando Alana pierde de vista a Rabin y descubre un auto desconocido con ruidos provenientes del maletero. En cuestión de segundos, ambos son capturados y llevados a una casa aislada.

Alana, inicialmente encerrada en el maletero, logra escapar pero decide regresar por su amigo. La dinámica de supervivencia y el vínculo inquebrantable entre los protagonistas son elementos que te tendrán al borde de su asiento.

Elenco de "Monster"

El reparto de "Monster" es uno de sus puntos más fuertes que la han llevado a colocarse entre las favoritas. Anantya Kirana interpreta a Alana, una de las protagonistas. A su lado está Sultan Hamonangan, quien da vida a Rabin. Alex Abbad, recordado por su actuación en "The Raid 2", encarna al perturbador Jack.