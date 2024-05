Conductor de VLA anuncia su salida del matutino: "no me voy por un mal desempeño"

Los cambios en "Venga La Alegría Fin de Semana" continúan después de que uno de los conductores más queridos del matutino compartiera un video en Instagram haciendo oficial su salida del elenco, noticia que sorprendió a los televidentes pues el famoso era considerado uno de los favoritos.

Tras varios días de ausencia y varios rumores, el presentador de televisión se hizo presente en redes sociales para explicar que su relación laboral con TV Azteca había llegado a su fin, por lo que agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le brindaron en todos estos años.

Esta semana el famosos conductor Carlos "Chicken" subió un video en Instagram para explicar que ya no formará parte del elenco de conductores de "Venga La Alegría Fin de Semana", matutino transmitido por TV Azteca los sábados y domingos.

En la grabación el también exparticipante de "Survivor México" agradeció a sus seguidores por acompañarlo en su paso por la televisora del Ajusco. Dijo que su relación laboral con TV Azteca sucedió en buenos términos y por una situación ajena a su desempeño.

"Gracias por todos estos años. De TV Azteca me llevo grandes momentos. No me voy por un mal desempeño, me voy por una situación ajena", dijo.