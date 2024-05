Brenda Bezares denuncia bullying y amenazas tras el estreno de la serie "¿Quién lo mató?" sobre Paco Stanley

A través de las redes sociales, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares y actual candidata a una diputación en Nuevo León por Movimiento Ciudadano, aseguró que durante los últimos días ha tenido malos ratos debido al estreno de los trailers publicados en las redes sociales de Amazon sobre la serie "Quién lo mató?" que habla del asesinato de Paco Stanley.

De acuerdo con la también influencer y presentadora de televisión, no es la primera vez que atentan en contra de su integridad y la de su familia, por lo que dejó en claro que si en las próximas horas o días es víctima de algún atentado, responsabiliza cien por cien a la empresa del servicio de televisión por streaming.

"Me parece lamentable que sigan insistiendo que sigan haciendo este tipo de historias a tantos años y sigan queriendo hacer dinero y escarnio. No quiero revictimizar a mi familia ni a mi persona, quiero que no se vuelva a hablar del tema de una manera como lo pretendan hacer ellos".

Aseguró que este capítulo ya fue decidido por la justicia en México. Crédito: Facebook / Brenda Bezares

Brenda Bezares denuncia amenazas en su contra por el estreno de la serie de Amazon sobre la muerte de Paco Stanley

Agregó también que se trata de un caso que un juez ya dictaminó, se tuvo un proceso judicial y finalmente salieron como inocentes tanto su familia, como el propio Mario Bezares de manera específica, por lo que proyectos como éstos únicamente dejan en entredicho el trabajo de las autoridades, y se toman a la ligera la existencia de un expediente con investigaciones de las autoridades.

"Nunca recibimos una visita o una llamada o algo para poder checvar el expediente. Cómo vas a interpretar personas si no conoces el caso ni la historia de vida", recriminó a los creadores de la serie, y aseguró que no busca dinero ni regalías, porque no hay dinero que alcance a comprar el dolor que significó para ellos enfrentar este proceso.

"Estamos recibiendo amenazas, con los trailers que han subido han sido suficientes para que nuestras redes sociales se inunden de malos comentarios y bullying. No voy a descansar hasta que se haga justicia, no hablan en verdad, hablan en supuestos. Esto no es de interpretación, fue algo legal, fue muy doloroso para los involucrados y no se deben tomar a la ligera", fueron sus palabras.

Denunció que sus redes se han llenado de mensajes horribles. Crédito: Facebook / Brenda Bezares

Brenda Bezares arremete contra Pati Chapoy por comentarios en su contra luego del estreno de la serie de Amazon

También arremetió en contra de Pati Chapoy, quien aseguró que era algo "raro" que se estuvieran quejando de la producción de Amazon, pero no del documental que estrenó la plataforma Vix hace algunos meses, donde hablan del mismo tema, el asesinato de Paco Stanley.

Al respecto, aseguró que ese proyecto se trataba de un trabajo periodístico de investigación que se acercó a su familia para que tuvieran una participación activa en el mismo, y así se pudiera hablar meramente de la verdad, no de supuestos y desde luego, sin un gramo de ficción.