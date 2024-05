Maribel Guardia se hace “arreglito” en el rostro y comparte el proceso, así luce ahora

La icónica actriz y cantante Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al revelar que se hizo un “arreglito” en el rostro a sus 64 años, la bella costarricense demostró ante sus miles de seguidores que no teme experimentar con su imagen, y esta vez decidió probar una técnica de belleza que ha ganado popularidad en los últimos años y compartió todo el proceso a través de sus redes sociales, dejando ver el antes y el después de lo que se hizo.

Guardia, conocida por su carisma y su eterna juventud, grabó el procedimiento desde el inicio, y a través de un breve video dejo ver que el proceso al que se sometió es algo rápido y que además de acuerdo con la misma actriz no causa ningún tipo de dolor, además que los cambios se ven inmediatamente.

La actriz siempre cuida verse bien y luce realmente hermosa a sus 64 años.

Foto: IG @maribelguardia

¿Qué se hizo Maribel Guardia en el rostro?

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia compartió un video en el que reveló que se iba a someter a un pequeño cambio en su rostro pues cambió el diseño de su ceja, por lo que en compañía de un experto en microblading reveló que este cambió lo haría para lograr un look más definido y natural. Este método consiste en la aplicación de pigmento semipermanente en la piel, creando trazos que imitan el pelo real, ofreciendo un aspecto más poblado y simétrico.

En dicho clip se puede ver a la actriz originaria de Costa Rica desde el inicio con unos papeles sobre su ceja, estos cubren la anestesia local que se coloca en este tipo de procedimientos para que el cliente no presente ningún tipo de molestias al momento en que se realice la técnica realista, luego se puede ver muy brevemente parte del proceso en el que miden la ceja. De acuerdo con el experto, que cambió la forma y diseño de la ceja de Maribel Guardia, aplicó la técnica de micropigmentación pelo a pelo, además que corrigió algunas zonas en las que aplicó tinta del color de la piel de la actriz para que no se vean.

La actriz mostró el procedimiento del cambio de diseño de sus cejas.

Foto: Tiktok @soymaribelguardia

Maribel Guardia quedó satisfecha con el cambio

En sus publicaciones, Maribel expresó su satisfacción con los resultados, destacando la importancia de ponerse en manos de profesionales calificados. “No me dolió nada, estuvo muy bien, no sangre nunca, qué maravilla”, la actriz quedó maravillada con el resultado, pues asegura que no hay otras manos que lo hagan mejor que Javier, incluso hasta un beso en la mejilla a modo de agradecimiento le dio al experto en cejas.

El impacto de este cambio no se hizo esperar. Los seguidores de Maribel Guardia respondieron con una avalancha de comentarios positivos, elogiando su belleza y el resultado del procedimiento. “Te ves increíble, como siempre”, “Con o sin maquillaje te ves hermosa” y “chulada, de mujer” fueron algunas de las reacciones que inundaron sus redes.